У «Промені» покажуть виставу театру «Чорний квадрат»*

Спектакль театру «Чорний квадрат» – «Медовий місяць» відбудеться 20 березня 2019 року о 19:00 в РЦ «Промінь».Легка фірмова комедія на вічні теми: кохання, зради та розуміння.Вистава за однойменною п'єсою. Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про коханих – чоловіків.Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні та приходять до вельми несподіваним і закономірним висновкам. Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк.Буде цікаво, весело та правдиво.Квитки вже у продажу: