У «Промені» покажуть виставу театру «Чорний квадрат»*
Сьогодні, 20:59
Спектакль театру «Чорний квадрат» – «Медовий місяць» відбудеться 20 березня 2019 року о 19:00 в РЦ «Промінь».
Легка фірмова комедія на вічні теми: кохання, зради та розуміння.
Вистава за однойменною п'єсою Габріелли Баріллі. Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про коханих – чоловіків.
Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні та приходять до вельми несподіваним і закономірним висновкам. Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк.
Буде цікаво, весело та правдиво.
Квитки вже у продажу:
https://arm.frontmanager.com.ua/languages/ru/PublicApi/WidgetStep1.aspx?__uid=UOf9WSJYN3X4PyiGASC8Dw&event=1546198306&noredirect=1
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Легка фірмова комедія на вічні теми: кохання, зради та розуміння.
Вистава за однойменною п'єсою Габріелли Баріллі. Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про коханих – чоловіків.
Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні та приходять до вельми несподіваним і закономірним висновкам. Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк.
Буде цікаво, весело та правдиво.
Квитки вже у продажу:
https://arm.frontmanager.com.ua/languages/ru/PublicApi/WidgetStep1.aspx?__uid=UOf9WSJYN3X4PyiGASC8Dw&event=1546198306&noredirect=1
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