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Невдалий піар на знедолених: волинські депутати «зняли» мільйон гривень із житла для дітей-сиріт

Невдалий піар на знедолених: волинські депутати «зняли» мільйон гривень із житла для дітей-сиріт
На Волині за кошти обласної цільової програми куплять 13 квартир та будинків для 15 дітей-сиріт, а не для 28-ми, як повідомляв волинський осередок "УКРОПу". Більше того, депутати забрали понад мільйон гривень на придбання помешкань дітям у 2019-му році.

Нагадаємо, на своїй сторінці у Facebook "УКРОП" повідомив, що цьогоріч 28 дітей-сиріт отримали житло за кошти програми.

Проте у Волинській ОДА спростовують цю інформацію. Так, за 2,8 мільйона гривень з обласного бюджету та 2,7 мільйона гривень із місцевих бюджетів куплять 13 квартир і будинків для 15-ти дітей-сиріт згідно з цільовою програмою.

Ще 16 квартир для 23 дітей придбають за рахунок коштів із держбюджету. Загалом для забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа цьогоріч держава спрямувала Волині 6,9 мільйона гривень.

Таким чином, усього цього року в області житлом забезпечать 38 дітей-сиріт.

Варто зауважити, що під час сесії Волинської обласної ради депутати "зняли" з обласної цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт на 2019 рік 1,1 мільйона гривень. Тож її фінансування залишиться фактично на рівні минулого року, адже із запропонованих ОДА 3,9 мільйона на купівлю житла спрямують лише 2,8 мільйона гривень.

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Теги: гроші, житло
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