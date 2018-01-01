Призначили директора «Луцькводоканалу»

Віктора Гуменюка.



Наказом від 27 грудня 2018 року директором призначено Віктора Гуменюка, який раніше працював на посаді першого заступника, а згодом виконував повноваження керівника цього підприємства, - йдеться на сайті Луцької міської ради.



Довідка. Віктор Гуменюк має дві вищі освіти: 1998-2003 Луцький державний технічний університет, факультет енергоощадний, електротехнічні системи електроспоживання, спеціальність – інженер-електрик.



2002-2004 Луцький державний технічний університет, факультет перепідготовки, облік та фінанси, спеціальність – економіст.



Додаткова освіта:



2015 – Сертифікат «Fit for Partnership with Germeny», ARGE NBL програмою підготовки управлінських кадрів при міністерстві економіки і енергетики Федеративної Республіки Німеччина.



Раніше працював на підприємстві ПАТ «Волиньобленерго». Посади: економіст абонентського відділу, 2003-2005; начальник відділу договорів і розподілу електроенергії, 2005-2007; начальник енергоінспекції, 2007-2010; заступник директора із збуту.



Із червня 2017 року працював першим заступником керівника КП «Луцькводоканал».

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