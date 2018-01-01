У Ковелі житловий будинок роками заливає фекаліями

У Ковелі мешканці багатоповерхового житлового будинку скаржаться на постійний сморід у їхніх підвалах.Депутат Ковельської міської радина засіданні сесії зачитав звернення мешканців горе-будинку, - пише ПроКовель.«У будинку на теперішній час склалася катастрофічна ситуація: у підвальному приміщенні за постійних проривів каналізації за останні кілька років накопичилося чималий прошарок фекалій в перемішку з шаром ґрунту. На даний час піднявся рівень ґрунтових вод і вся ця каша почала смердіти на весь будинок. Жителі перших поверхів взагалі не можуть перебувати у своїх квартирах. У багатьох сімей маленькі діти», - пишуть люди.У зв’язку з цим депутат звернувся до міського голови Олега Кіндера, щоб він втрутився у ситуацію і доручити комунальним службам ще до свят очистити підвал будинку від фекалій.