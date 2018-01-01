На Волині «запорожець» збив дідуся





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



Так, 27 грудня у райцентрі Камінь-Каширський під колеса «ЗАЗу» потрапив 61-річний житель району. Його госпіталізували.



За фактом ДТП триває перевірка.



Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському під колеса легковика потрапив 61-річний чоловік.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Так, 27 грудня у райцентрі Камінь-Каширський під колеса «ЗАЗу» потрапив 61-річний житель району. Його госпіталізували.За фактом ДТП триває перевірка.Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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