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На Волині «запорожець» збив дідуся

На Волині «запорожець» збив дідуся
У Камені-Каширському під колеса легковика потрапив 61-річний чоловік.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Так, 27 грудня у райцентрі Камінь-Каширський під колеса «ЗАЗу» потрапив 61-річний житель району. Його госпіталізували.

За фактом ДТП триває перевірка.

Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.


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Теги: ДТП, аварія
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