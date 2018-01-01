На Волині автівка в'їхала у підводу: постраждалий – у реанімації





Інцидент трапився учора, 27 грудня, - інформує ГУНП у Волинській області.



За кермом автомобіля перебував 57-річний житель Шацького району. Водій допустив зіткнення із кінною підводою, яка рухалася у попутному напрямку.



Внаслідок автопригоди їздовий гужового транспорту, 84-річний житель цього ж району, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні.



За даним фактом ДТП триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.



Головне фото – ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу села Залісся Шацького району автомобіль ВАЗ врізався у підводу. У результаті автопригоди постраждав пенсіонер.Інцидент трапився учора, 27 грудня, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля перебував 57-річний житель Шацького району. Водій допустив зіткнення із кінною підводою, яка рухалася у попутному напрямку.Внаслідок автопригоди їздовий гужового транспорту, 84-річний житель цього ж району, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні.За даним фактом ДТП триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.Головне фото – ілюстративне.

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