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На Волині автівка в'їхала у підводу: постраждалий – у реанімації

На Волині автівка в'їхала у підводу: постраждалий – у реанімації
На автодорозі поблизу села Залісся Шацького району автомобіль ВАЗ врізався у підводу. У результаті автопригоди постраждав пенсіонер.

Інцидент трапився учора, 27 грудня, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля перебував 57-річний житель Шацького району. Водій допустив зіткнення із кінною підводою, яка рухалася у попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди їздовий гужового транспорту, 84-річний житель цього ж району, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні.

За даним фактом ДТП триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Головне фото – ілюстративне.


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Теги: аварія, Луцьк, підвода
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