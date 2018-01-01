У багажнику авто знайшли мертвого київського рибінспектора
Сьогодні, 12:01
У селі Піщані Черкаської області місцеві жителі виявили покинутий автомобіль з трупом рибінспектора в багажнику.
Про це УНН розповіли в поліції.
Сьогодні, 28 грудня, вночі місцеві жителі повідомили в поліції про дивний автомобіль, який довгий час стоїть на одній з вулиць без водія, але з включеними фарами. Поліцейські, які прибули на місце, виявили в багажнику труп чоловіка з поліетиленовим пакетом на голові. За попередньою інформацією вбитий працював інспектором рибоохоронного патруля в Києві.
Обставини смерті встановлюються за даним фактом розпочато розслідування за ст. 115 ККУ - умисне вбивство.
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Про це УНН розповіли в поліції.
Сьогодні, 28 грудня, вночі місцеві жителі повідомили в поліції про дивний автомобіль, який довгий час стоїть на одній з вулиць без водія, але з включеними фарами. Поліцейські, які прибули на місце, виявили в багажнику труп чоловіка з поліетиленовим пакетом на голові. За попередньою інформацією вбитий працював інспектором рибоохоронного патруля в Києві.
Обставини смерті встановлюються за даним фактом розпочато розслідування за ст. 115 ККУ - умисне вбивство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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