У багажнику авто знайшли мертвого київського рибінспектора





Про це



Сьогодні, 28 грудня, вночі місцеві жителі повідомили в поліції про дивний автомобіль, який довгий час стоїть на одній з вулиць без водія, але з включеними фарами. Поліцейські, які прибули на місце, виявили в багажнику труп чоловіка з поліетиленовим пакетом на голові. За попередньою інформацією вбитий працював інспектором рибоохоронного патруля в Києві.



Обставини смерті встановлюються за даним фактом розпочато розслідування за ст. 115 ККУ - умисне вбивство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Піщані Черкаської області місцеві жителі виявили покинутий автомобіль з трупом рибінспектора в багажнику.Про це УНН розповіли в поліції.Сьогодні, 28 грудня, вночі місцеві жителі повідомили в поліції про дивний автомобіль, який довгий час стоїть на одній з вулиць без водія, але з включеними фарами. Поліцейські, які прибули на місце, виявили в багажнику труп чоловіка з поліетиленовим пакетом на голові. За попередньою інформацією вбитий працював інспектором рибоохоронного патруля в Києві.Обставини смерті встановлюються за даним фактом розпочато розслідування за ст. 115 ККУ - умисне вбивство.

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