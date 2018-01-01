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У багажнику авто знайшли мертвого київського рибінспектора

У багажнику авто знайшли мертвого київського рибінспектора
У селі Піщані Черкаської області місцеві жителі виявили покинутий автомобіль з трупом рибінспектора в багажнику.

Про це УНН розповіли в поліції.

Сьогодні, 28 грудня, вночі місцеві жителі повідомили в поліції про дивний автомобіль, який довгий час стоїть на одній з вулиць без водія, але з включеними фарами. Поліцейські, які прибули на місце, виявили в багажнику труп чоловіка з поліетиленовим пакетом на голові. За попередньою інформацією вбитий працював інспектором рибоохоронного патруля в Києві.

Обставини смерті встановлюються за даним фактом розпочато розслідування за ст. 115 ККУ - умисне вбивство.

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Теги: тіло, труп, рибінспектор
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