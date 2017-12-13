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Нічний розбій у Луцьку: чоловік з пістолетом побив і пограбував знайомого. ВІДЕО

Нічний розбій у Луцьку: чоловік з пістолетом побив і пограбував знайомого. ВІДЕО
У Луцьку затримали чоловіка, який погрожуючи пістолетом, пограбував знайомого.

27 грудня вночі, екіпаж полісменів отримав повідомлення про розбій.

Заявник повідомив, що його знайомий завдав йому на проспекті Соборності тілесних ушкоджень, відібрав телефон, ключі від квартири та автомобіля.

Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, переїхав з ним на вулицю Конякіна, де потерпілому вдалось вискочити.

Патрульні негайно направились обстежувати прилеглу територію. Поблизу одного з кафе виявили особу, яка підходила по орієнтуванню, при цьому поводилась агресивно і намагалась утекти.

Піший екіпаж патрульних затримав підозрюваного. Як встановили, він раніше судимий за різні правопорушення.

Чоловіка доставили до відділку і передали слідчому.


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Теги: поліція, розбій
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