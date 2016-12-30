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У Луцьку затримали трьох молодиків, які спричинили бійку

У Луцьку затримали трьох молодиків, які спричинили бійку
У Луцьку троє молодиків побили двох осіб.

Інцидент трапився 27 грудня, близько 23 години, в одному з розважальних центрів Луцька, повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

В одного потерпілого констатували закриту черепно-мозкову травму, гематоми та забої, в іншого – пошкоджені зуби.

Підозрюваних у нанесенні тілесних ушкоджень затримали, освідували та доставили до відділку поліції, де передали слідчим. Їм, відповідно, 22, 21 та 20 років.

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Теги: бійка, Луцьк, побиття, поліція
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