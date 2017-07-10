У Києві побили співака Дзідзьо





Про це повідомляє



"Щойно поблизу радіокомпанії «Тавер» (“HIT FM”)на Хвойки, 15/15, невідомі особи напали та завдали тілесних ушкоджень актору та співаку Дзідзьо", - йдеться у повідомлені.



За деякою інформацією, після нападу невідомі втекли на двох автомобілях Mercedes.



Деталі події та стан Дзідзьо встановлюється.

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