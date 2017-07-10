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У Києві побили співака Дзідзьо

У Києві побили співака Дзідзьо
У Києві побили відомого українського співака Дзідзьо.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

"Щойно поблизу радіокомпанії «Тавер» (“HIT FM”)на Хвойки, 15/15, невідомі особи напали та завдали тілесних ушкоджень актору та співаку Дзідзьо", - йдеться у повідомлені.

За деякою інформацією, після нападу невідомі втекли на двох автомобілях Mercedes.

Деталі події та стан Дзідзьо встановлюється.

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Теги: Дзідзьо, побиття, напад
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