У Києві побили співака Дзідзьо
Сьогодні, 11:18
У Києві побили відомого українського співака Дзідзьо.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
"Щойно поблизу радіокомпанії «Тавер» (“HIT FM”)на Хвойки, 15/15, невідомі особи напали та завдали тілесних ушкоджень актору та співаку Дзідзьо", - йдеться у повідомлені.
За деякою інформацією, після нападу невідомі втекли на двох автомобілях Mercedes.
Деталі події та стан Дзідзьо встановлюється.
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Про це повідомляє Київ Оперативний.
"Щойно поблизу радіокомпанії «Тавер» (“HIT FM”)на Хвойки, 15/15, невідомі особи напали та завдали тілесних ушкоджень актору та співаку Дзідзьо", - йдеться у повідомлені.
За деякою інформацією, після нападу невідомі втекли на двох автомобілях Mercedes.
Деталі події та стан Дзідзьо встановлюється.
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