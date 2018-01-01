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У Києві в дитсадку 5-річного хлопчика вдарило струмом

У Києві в дитсадку 5-річного хлопчика вдарило струмом
У Києві в дитячому садку дитину вдарило струмом під час занять фізкультурою.

Про це пише Київ Оперативний в Facebook.

Зазначається, що 5-річний хлопчик доторкнувся спиною до відкритої електричної розетки, внаслідок чого отримав удар струмом. Його було госпіталізовано.

Нещасний випадок зараз розслідують правоохоронці.

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Теги: дитина, струм
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