Шахраї обдурили двох волинян на 7 тисяч гривень





Зазначають, що волиняни купували товари через інтернет-сайти, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Поліцейські встановлюють осіб, причетних до цих злочинів.



Поліція закликає громадян не здійснювати покупок на сумнівних сайтах, перераховувати кошти за товар тільки після його отримання.



Уникнути шахрайств також допоможуть наступні поради:



- не варто переказувати гроші наперед. Якщо просять повну передоплату, то швидше за все це шахраї. Є різні служби доставки, де можна розрахуватися за товар після його отримання;

- коли дають номер карти для передоплати, радимо зайти на сайт кіберполіції, де в розділі «Стоп фрауд» ви можете перевірити номера наданого вам рахунку чи не входить він до списку шахрайських;

- якщо дуже низька ціна на товар (нижча середньостатистичної), то швидше за все ви попалися на шахраїв;

- ні в якому разі не повідомляти ні номерів банківської карти ні номерів CVV2-коду третім особам;

- не спілкуватися за номерами телефонів, які вам пропонують псевдопродавці;

- замовляючи товари чи послуги через офіційні сайти, обов’язково перевірити чи вони не фішингові тобто шахрайські веб-ресурси, які виманюють реквізити платіжних карток під виглядом надання послуг, що не існують (наприклад, поповнення мобільного рахунку, переказів з картки на картку, замовлення квитків на різні концерти, вистави, тощо або веб-ресурс організації, якій користувач довіряє (наприклад, клон інтернет-банку).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До волинських правоохоронців надійшло два повідомлення від мешканців Нововолинська та Луцька про те, що їх ошукали майже на 7 тисяч гривень.Зазначають, що волиняни купували товари через інтернет-сайти, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановлюють осіб, причетних до цих злочинів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію