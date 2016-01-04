У луцькому пологовому видали ювілейне свідоцтво про народження

У пологовому будинку Луцька щасливим батькам вручили 6 000-ий в області свідоцтво про народження безпосередньо в пологовому будинку.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник управління юстиції у Волинській області"Друзі! Сьогодні у пологовому будинку Луцька відбулася радісна подія — щасливим батькам вручили 6 000 в області свідоцтво про народження безпосередньо в пологовому будинку. Бажаємо міцного здоров`я та щасливої долі малюку", - зазначив він."Щиро радий, що помітна позитивна статистика — видача перших документів дитини в пологовому будинку з кожним роком стає все популярнішою серед жителів Волині. Працюємо для громадян, задля того, щоб Ви не витрачали час на довготривалі бюрократичні процедури", - йдеться у дописі посадовця.