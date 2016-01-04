У луцькому пологовому видали ювілейне свідоцтво про народження
Сьогодні, 11:33
У пологовому будинку Луцька щасливим батькам вручили 6 000-ий в області свідоцтво про народження безпосередньо в пологовому будинку.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник управління юстиції у Волинській області Антон Кустик.
"Друзі! Сьогодні у пологовому будинку Луцька відбулася радісна подія — щасливим батькам вручили 6 000 в області свідоцтво про народження безпосередньо в пологовому будинку. Бажаємо міцного здоров`я та щасливої долі малюку", - зазначив він.
"Щиро радий, що помітна позитивна статистика — видача перших документів дитини в пологовому будинку з кожним роком стає все популярнішою серед жителів Волині. Працюємо для громадян, задля того, щоб Ви не витрачали час на довготривалі бюрократичні процедури", - йдеться у дописі посадовця.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник управління юстиції у Волинській області Антон Кустик.
"Друзі! Сьогодні у пологовому будинку Луцька відбулася радісна подія — щасливим батькам вручили 6 000 в області свідоцтво про народження безпосередньо в пологовому будинку. Бажаємо міцного здоров`я та щасливої долі малюку", - зазначив він.
"Щиро радий, що помітна позитивна статистика — видача перших документів дитини в пологовому будинку з кожним роком стає все популярнішою серед жителів Волині. Працюємо для громадян, задля того, щоб Ви не витрачали час на довготривалі бюрократичні процедури", - йдеться у дописі посадовця.
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