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У луцькому пологовому видали ювілейне свідоцтво про народження

У луцькому пологовому видали ювілейне свідоцтво про народження
У пологовому будинку Луцька щасливим батькам вручили 6 000-ий в області свідоцтво про народження безпосередньо в пологовому будинку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник управління юстиції у Волинській області Антон Кустик.

"Друзі! Сьогодні у пологовому будинку Луцька відбулася радісна подія — щасливим батькам вручили 6 000 в області свідоцтво про народження безпосередньо в пологовому будинку. Бажаємо міцного здоров`я та щасливої долі малюку", - зазначив він.

"Щиро радий, що помітна позитивна статистика — видача перших документів дитини в пологовому будинку з кожним роком стає все популярнішою серед жителів Волині. Працюємо для громадян, задля того, щоб Ви не витрачали час на довготривалі бюрократичні процедури", - йдеться у дописі посадовця.

У луцькому пологовому видали ювілейне свідоцтво про народження

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Теги: діти, пологовий, свідоцтво про народження
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