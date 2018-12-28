На Волині «обчистили» хату батюшки





27 грудня близько 21-ої години до Володимир-Волинського відділення поліції надійшла заява від священнослужителя одного з храмів міста, - пише



У час його відсутності з 13-ої години по 20:30, невідома особа шляхом віджиму пластикового вікна будинку, що на вулиці Драгоманова, викрала 12 тисяч гривень та 1,5 тисяч злотих.



Гроші зберігав в паперовому конверті, який знаходився у залі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському обікрали помешкання священика.27 грудня близько 21-ої години до Володимир-Волинського відділення поліції надійшла заява від священнослужителя одного з храмів міста, - пише Володимир Медіа У час його відсутності з 13-ої години по 20:30, невідома особа шляхом віджиму пластикового вікна будинку, що на вулиці Драгоманова, викрала 12 тисяч гривень та 1,5 тисяч злотих.Гроші зберігав в паперовому конверті, який знаходився у залі.

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