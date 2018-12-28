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На Волині «обчистили» хату батюшки

На Волині «обчистили» хату батюшки
У Володимирі-Волинському обікрали помешкання священика.

27 грудня близько 21-ої години до Володимир-Волинського відділення поліції надійшла заява від священнослужителя одного з храмів міста, - пише Володимир Медіа.

У час його відсутності з 13-ої години по 20:30, невідома особа шляхом віджиму пластикового вікна будинку, що на вулиці Драгоманова, викрала 12 тисяч гривень та 1,5 тисяч злотих.

Гроші зберігав в паперовому конверті, який знаходився у залі.

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Теги: крадіжка, священик, Волинь
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