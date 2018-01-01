Нічний гоп-стоп: у Володимирі пограбували пенсіонера
Сьогодні, 11:56
У Володимирі-Волинському жертвою грабіжника став 47-річний військовий пенсіонер.
Близько 22-ї години ночі, 27-го грудня у Володимирі-Волинському невідома особа вкрала телефон, - пише Буг.
У місцевому відділі поліції повідомили, що потерпілим став 47-річний військовий пенсіонер.
В дворі будинку по вулиці Ковельській, де проживає потерпілий, невідомий чоловік вирвав з рук телефон і зник.
Грабіжник викрав телефон марки S-Tell. Суму завданих збитків чоловік оцінив у 800 гривень.
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Близько 22-ї години ночі, 27-го грудня у Володимирі-Волинському невідома особа вкрала телефон, - пише Буг.
У місцевому відділі поліції повідомили, що потерпілим став 47-річний військовий пенсіонер.
В дворі будинку по вулиці Ковельській, де проживає потерпілий, невідомий чоловік вирвав з рук телефон і зник.
Грабіжник викрав телефон марки S-Tell. Суму завданих збитків чоловік оцінив у 800 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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