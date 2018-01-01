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У волинянина вилучили фальсифіковані ліки. ФОТО

У волинянина вилучили фальсифіковані ліки. ФОТО
У ковельчанина поліцейські вилучили фальсифіковані ліки, цигарки та алкогольні напої.

Так, чоловік упродовж 2017-2018 років здійснював реалізацію ліків іноземного виробництва, які не зареєстровані в установленому законом порядку на території України, - інформує прокуратура Волинської області.

Зареєструвавши веб-сторінку в мережі інтернет та розмістивши на ній фото асортименту медпрепаратів білоруського, єгипетського і японського виробництва, чоловік брав замовлення на купівлю цих ліків та після оплати замовником на банківську картку здійснював доставку замовлення до покупця.

Медичні препарати завозилися на територію України з порушеннями у відповідності до чинного законодавства України.

Під час обшуку виявили і вилучили близько ста упаковок та півтисячі ампул лікарських засобів іноземного виробництва, а також нотатки й поштові накладні, які свідчать про його незаконну діяльність.

Окрім того, у домоволодінні вилучили також майже 7 тисяч пачок цигарок іноземного виробництва без будь-яких марок акцизного податку та контрафактні алкогольні напої.

Триває досудове розслідування.
У волинянина вилучили фальсифіковані ліки. ФОТО
У волинянина вилучили фальсифіковані ліки. ФОТО
У волинянина вилучили фальсифіковані ліки. ФОТО
У волинянина вилучили фальсифіковані ліки. ФОТО

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Теги: поліція, фальсифікат, Ковель
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