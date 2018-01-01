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На Волині 3 тижні розшукують хлопця, який не повернувся з дискотеки

На Волині 3 тижні розшукують хлопця, який не повернувся з дискотеки
На Волині вже три тижні тривають пошуки уродженця села Житані Володимир-Волинського району 19-річного Олександра Володимировича Примака.

Нагадаємо, що хлопець 8 грудня близько 19.00 пішов на дискотеку у бар «Влада», що у селі Селець, і не повернувся.

Його прикмети: зріст 175 см, середньої статури, волосся темне. Був одягнений у куртку темно-синього кольору, сині джинси, синю спортивну шапку з білими смугами, взутий у чорні зимові черевики. При собі мав 100 гривень та мобільний телефон.

У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування Олександра, прохання повідомити за номерами: 093 194 17 95 або 102.

На Волині 3 тижні розшукують хлопця, який не повернувся з дискотеки


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Теги: розшук, поліція, зникнення
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