Пам'ятає тата і цілує його фото: закликають привітати донечку загиблого волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Свій 6-ий день народження святкує. Дівчинка ходить в садочок у с. Борохів. Дівчинці було два роки коли тато пішов в АТО.був старшим лейтенантом заступником командира роти 51-ої окремої механізованої бригади, здобув військову освіту на кафедрі військової підготовки при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича у 2002-2003р (командир механічного взводу на БМП). 25 серпня в боях за Іловайськ опинився в оточені поблизу с. Кутейникове під постійним обстрілом, де й отримав смертельне осколкове поранення.Поховали Віктора у м. Дніпро, як тимчасово невстановленого захисника України. І лише у липні тіло воїна було опізнане по ДНК та перепоховане 05.08.2015 р. на малій Батьківщині у с. Піддубці.Софійка пам'ятає татка, постійно переглядає фотографії, пригортає їх до себе та цілує. Каже що він був добрим, та дуже любив її. Донечка за ним сумує і часто просить маму: «Йдемо до татка». Коли заходить на кладовище не чекаючи біжить і вигукує: «Татко, татко я тебе люблю!» Як збирається повертатися додому, цілує портрет, та додає: «Татку, не сумуй, я скоро прийду до тебе знову!».Вже наступного року іменинниця піде до школи, тому зараз старанно вчиться писати букви. Поки що вона залюбки відвідує дитячий садочок, де їй подобається ліпити, малювати, проводити час з дітками.Вдома Софійка полюбляє кататись на велосипеді, гратись іграшками.У майбутньому дівчинка мріє стати лікарем.Хоч Софійка ще маленька, але з старшою сестричкою Ангелінкою допомагає мамі по дому.Софійка дуже активна і на місці ніколи не сидить. Цього року мама вирішила записати її до басейну та малеча там довго не поплавала, плакала за мамою. Пробували ходити на акробатику.Мама додає, що допомогу від держави вона отримала у повному обсязі, але з кожним роком проблеми збільшуються. Зокрема зараз родина всі фінансові надходження спрямовує на ремонт житла. Звичайно, вони розраховують на власні можливості та ресурси. Та підтримка, їм не завадить.Маленька красунечка Софійка чекає на приємні сюрпризи у свій день народження.Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/16/myhalchuk.htmМихальчук Софія. 6 років (28.12.2012)Луцький р-н. Зріст 124, розмір взуття 30.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.