Стало відомо, хто і за що побив співака Дзідзьо

Напад на артиста Дзідзьо організував чоловік ім'я Михайло Мєшков, якому колишній учасник гурту нібито перепродав свою частку у компанії DZIDZIO.



Про це Лілія Слюсар.



"Колишній учасник гурту Олег Турко нібито продав свою частку (25%) нашої компанії певній людині - Михайлу Мєшкову. Але ми піддаємо сумніву правомірність цього продажу, оскільки нам не були надані докази щодо продажу, тому не можемо сказати, що ця угода була законною", - розповіла Лілія Слюсар.



За її словами, Мєшков неодноразово приїжджав до їхнього офісу із заявами про те, що він є співвласником компанії DZIDZIO, та вимогами про те, щоб йому виплачувалася частка від доходу.



Лілія додала, що вони просили у Мєшкова надати докази продажу йому частки компанії, проте так і не дочекалися відповідних документів.



З часом Мєшков перейшов до прямих погроз про завдання тілесних пошкоджень Дзідзьо та іншим учасникам гурту.



І, судячи з усього, тепер "рекетир" виконав свої погрози.



Зранку 28 грудня Дзідзьо мав ранковий ефір на радіостанції, проте так і не зміг зайти до будівлі, оскільки після виходу з авто його перестрів Мєшков у компанії ще з двома невідомими чоловіками.



Вони почали висувати грошові претензії, а згодом один з чоловіків напав на Дзідзя, завдавши йому щонайменше один удар по обличчю.



Наразі на місці працює поліція, а лікарі встановлюють важкість отриманих травм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. організував чоловік ім'я, якому колишній учасник гурту нібито перепродав свою частку у компанії DZIDZIO.Про це ТСН Гламур повідомила PR-менеджер гурту"Колишній учасник гуртунібито продав свою частку (25%) нашої компанії певній людині - Михайлу Мєшкову. Але ми піддаємо сумніву правомірність цього продажу, оскільки нам не були надані докази щодо продажу, тому не можемо сказати, що ця угода була законною", - розповіла Лілія Слюсар.За її словами, Мєшков неодноразово приїжджав до їхнього офісу із заявами про те, що він є співвласником компанії DZIDZIO, та вимогами про те, щоб йому виплачувалася частка від доходу.Лілія додала, що вони просили у Мєшкова надати докази продажу йому частки компанії, проте так і не дочекалися відповідних документів.З часом Мєшков перейшов до прямих погроз про завдання тілесних пошкоджень Дзідзьо та іншим учасникам гурту.І, судячи з усього, тепер "рекетир" виконав свої погрози.Зранку 28 грудня Дзідзьо мав ранковий ефір на радіостанції, проте так і не зміг зайти до будівлі, оскільки після виходу з авто його перестрів Мєшков у компанії ще з двома невідомими чоловіками.Вони почали висувати грошові претензії, а згодом один з чоловіків напав на Дзідзя, завдавши йому щонайменше один удар по обличчю.Наразі на місці працює поліція, а лікарі встановлюють важкість отриманих травм.

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