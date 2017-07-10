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Стало відомо, хто і за що побив співака Дзідзьо

Стало відомо, хто і за що побив співака Дзідзьо
Напад на артиста Дзідзьо організував чоловік  ім'я Михайло Мєшков, якому колишній учасник гурту нібито перепродав свою частку у компанії DZIDZIO.

Про це ТСН Гламур повідомила PR-менеджер гурту Лілія Слюсар.

"Колишній учасник гурту Олег Турко нібито продав свою частку (25%) нашої компанії певній людині - Михайлу Мєшкову. Але ми піддаємо сумніву правомірність цього продажу, оскільки нам не були надані докази щодо продажу, тому не можемо сказати, що ця угода була законною", - розповіла Лілія Слюсар.

За її словами, Мєшков неодноразово приїжджав до їхнього офісу із заявами про те, що він є співвласником компанії DZIDZIO, та вимогами про те, щоб йому виплачувалася частка від доходу.

Лілія додала, що вони просили у Мєшкова надати докази продажу йому частки компанії, проте так і не дочекалися відповідних документів.

З часом Мєшков перейшов до прямих погроз про завдання тілесних пошкоджень Дзідзьо та іншим учасникам гурту.

І, судячи з усього, тепер "рекетир" виконав свої погрози.

Зранку 28 грудня Дзідзьо мав ранковий ефір на радіостанції, проте так і не зміг зайти до будівлі, оскільки після виходу з авто його перестрів Мєшков у компанії ще з двома невідомими чоловіками.

Вони почали висувати грошові претензії, а згодом один з чоловіків напав на Дзідзя, завдавши йому щонайменше один удар по обличчю.

Наразі на місці працює поліція, а лікарі встановлюють важкість отриманих травм.

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Теги: Дзідзьо, побиття, напад
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