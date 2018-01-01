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Чому сьогодні не можна злитися: прикмети і забобони

Чому сьогодні не можна злитися: прикмети і забобони
28 грудня вшановують пам'ять святого Трифона, який жив в XVI столітті.

Також люди кажуть, що 28 грудня день стає довшим, оскільки на землю надходять сонячні промені. Погода 28 грудня є досить морозною, - пише канал 24. В народі кажуть: "На Трифона і птах у лісі замерзає".

Також сьогодні відзначається річниця першого у світі кінотеатру. 28 грудня 1895 року в Парижі, у Гранд-кафе на бульварі Капуцинів, винахідники кінематографа брати Люм’єри влаштували перший у світі кіносеанс.

Того дня було продано всього 35 квитків, вартістю один франк, проте через деякий час до братів Люм’єрів шикувалися величезні черги бажаючих побачити кіно. Після такого успішного дебюту кінематограф швидко поширився по Європі.

Іменини сьогодні святкують: Павло, Іларіон, Олександр, Василь.

Народні прикмети на 28 грудня:

– Яким буде 28 грудня, таким буде і березень.

– Синиці вранці голосно цвірінькають – незабаром настануть морозні дні.

– Якщо 28 грудня є мороз, а надвечір помітне різке потепління – головний холод ще попереду.

– Кішка зранку проситься до будинку – очікується сильний мороз.

Що можна робити 28 грудня

1. По можливості давайте жебракам милостиню, даруйте їм предмети побуду та одяг, який вам більше непотрібний.

2. Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваші мандри будуть вдалими та щасливими.

Що не можна робити 28 грудня

1. Постарайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції та будьте доброзичливішими.

2. За народним повір'ям, цього дня не можна скаржитися на холоднечу. Тому важливо бути завжди бадьорим і веселим – тоді мороз нагородить міцним здоров'ям.

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Теги: свято, забобони
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