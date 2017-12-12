Як у Володимирі святкуватимуть Новий рік. ПРОГРАМА
Сьогодні, 19:45
Опублікували програму загальноміських новорічних заходів, які відбудуться у Володимирі-Волинському.
Про це стало відомо на сайті міської ради.
Вже цієї п’ятниці, 28 грудня, о 14 годині – новорічний ранок «Зимова казка» (для дітей з обмеженими можливостями (ГО «Берег надії»).
В неділю, 30 грудня в бібліотеці для дітей проведуть книжкову виставку-привітання: «Хай щастить усім нівроку кожен день Нового року».
1 січня на Площі Героїв, головна ялинка міста запрошує дітей на святкову програму «Зустрічайте Новий Рік!»
В четвер, 3 січня в бібліотеці для дорослих, організовують Різдвяну інсталяцію «Сяйво чарівного свята».
У вівторок, 8 січня, о 13 годині в районному будинку культури відбудеться святкова програма «З колядою в серці».
Фольклорно-етнографічна виставка-панорама «На щастя, на здоров’я, на Новий рік» відбудеться в бібліотеці для дітей 9 січня.
У понеділок 14 січня, розпочинаючи з 10 години, працюватиме медова ярмарка. Далі в 16 годині запланована святкова програма «Три празники в гості»: колядки, щедрівки, виступи вертепів. О 19 годині відбудеться підбиття підсумків міського огляду – конкурсу «Зимова феєрія».
17 січня в бібліотеці для дітей о 14 годині проведуть літературно-творчий мікс: «Свинка-парасинка – символ року». О 13 годині в дитячій художній школі відбудеться виставка на різдвяно-новорічну тематику «Різдвяні святки».
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Про це стало відомо на сайті міської ради.
Вже цієї п’ятниці, 28 грудня, о 14 годині – новорічний ранок «Зимова казка» (для дітей з обмеженими можливостями (ГО «Берег надії»).
В неділю, 30 грудня в бібліотеці для дітей проведуть книжкову виставку-привітання: «Хай щастить усім нівроку кожен день Нового року».
1 січня на Площі Героїв, головна ялинка міста запрошує дітей на святкову програму «Зустрічайте Новий Рік!»
В четвер, 3 січня в бібліотеці для дорослих, організовують Різдвяну інсталяцію «Сяйво чарівного свята».
У вівторок, 8 січня, о 13 годині в районному будинку культури відбудеться святкова програма «З колядою в серці».
Фольклорно-етнографічна виставка-панорама «На щастя, на здоров’я, на Новий рік» відбудеться в бібліотеці для дітей 9 січня.
У понеділок 14 січня, розпочинаючи з 10 години, працюватиме медова ярмарка. Далі в 16 годині запланована святкова програма «Три празники в гості»: колядки, щедрівки, виступи вертепів. О 19 годині відбудеться підбиття підсумків міського огляду – конкурсу «Зимова феєрія».
17 січня в бібліотеці для дітей о 14 годині проведуть літературно-творчий мікс: «Свинка-парасинка – символ року». О 13 годині в дитячій художній школі відбудеться виставка на різдвяно-новорічну тематику «Різдвяні святки».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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