Понад 50 тисяч волинян «під ялинку» отримають підвищення пенсії





Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з 1 січня 2019 року буде проводитися перерахунок виплат особам, які досягли 65 років і мають страховий стаж: чоловіки — 35 років, жінки — 30, - пише



Вони отримуватимуть не менше 40 відсотків від мінімальної заробітної плати.



Як повідомили у Головному управлінні пенсійного фонду Волині, законом також визначено, що у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати на відповідний рік, розмір пенсії не підвищується пенсіонерам, які працюють.



Оскільки з 2019 року мінімальна заробітна плата зросла з 3723 гривень до 4173, то мінімальна пенсія 65-річним особам, які мають 35 років страхового стажу (чоловіки) і 30 років (жінки), має бути не меншою 1669 гривень. До грудня минулого року вона становила 1489.



Підвищені пенсії отримають понад 53 тисячі волинян. Середній розмір підвищення склав 159 гривень. Зазначимо, що перерахунок пенсії проводиться лише непрацюючим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2019 році 53 тисячам волинян підвищать пенсію.Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з 1 січня 2019 року буде проводитися перерахунок виплат особам, які досягли 65 років і мають страховий стаж: чоловіки — 35 років, жінки — 30, - пише Волинь-нова Вони отримуватимуть не менше 40 відсотків від мінімальної заробітної плати.Як повідомили у Головному управлінні пенсійного фонду Волині, законом також визначено, що у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати на відповідний рік, розмір пенсії не підвищується пенсіонерам, які працюють.Оскільки з 2019 року мінімальна заробітна плата зросла з 3723 гривень до 4173, то мінімальна пенсія 65-річним особам, які мають 35 років страхового стажу (чоловіки) і 30 років (жінки), має бути не меншою 1669 гривень. До грудня минулого року вона становила 1489.Підвищені пенсії отримають понад 53 тисячі волинян. Середній розмір підвищення склав 159 гривень. Зазначимо, що перерахунок пенсії проводиться лише непрацюючим.

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