У Ківерцях змагалися юні футболісти





У ньому взяло участь 6 команд району – з Прилуцька, Башликів, Тростянця, Ківерці представляла команда спортивної школи, - повідомили у Ківерцівській РДА. Прибули й дві команди з Олики.



Чемпіоном цьогоріч стала команда юних футболістів із Ківерцівської ДЮСШ, на другій сходинці прилуцька команда і бронзовими призерами стала одна із команд Олики.



Головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту райдержадміністрації Марія Хазанюк вручила нагороди – грамоти та кубки. Визначено також номінації. Кращим гравцем став Харчук Ярослав (Олика-2), захисником – Здоровій Олександр (Олика-2), гравцем – Питель Давид (Ківерці ДЮСШ) і воротарем – Коханець Святослав (Прилуцьке).



Їм вручили відповідні статуетки. Представникам команд-переможців вручено книги “Історія Ківерцівського футболу”.



Голова федерації футболу району Володимир Ващук вручив м’ячі та спортивні календарі на 2019 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ківерцівській ДЮСШ відбувся Чемпіонат району з міні–футболу сезону 2018 року серед команд дітей 2003–2004 років народження.У ньому взяло участь 6 команд району – з Прилуцька, Башликів, Тростянця, Ківерці представляла команда спортивної школи, - повідомили у Ківерцівській РДА. Прибули й дві команди з Олики.Чемпіоном цьогоріч стала команда юних футболістів із Ківерцівської ДЮСШ, на другій сходинці прилуцька команда і бронзовими призерами стала одна із команд Олики.Головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту райдержадміністраціївручила нагороди – грамоти та кубки. Визначено також номінації. Кращим гравцем став(Олика-2), захисником –(Олика-2), гравцем –(Ківерці ДЮСШ) і воротарем –(Прилуцьке).Їм вручили відповідні статуетки. Представникам команд-переможців вручено книги “Історія Ківерцівського футболу”.Голова федерації футболу районувручив м’ячі та спортивні календарі на 2019 рік.

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