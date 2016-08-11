Останні фронтові бомбардувальники Су-24 у Луцьку. ФОТО

Показали фото літаків Су-24 зі складу 806-го бомбардувального ордена Суворова 3-го ступеня, які базувались на Луцькому військовому аеродромі.Про це повідомили на сторінці ОВАЛ у Facebook.Зазначили, що фото датуються весною та літом 2001 року, під час останнього переозброєння 806-го бомбардувального авіаполку, коли на його озброєння поступили більш нові фронтові бомбардувальники Су-24М зі складу розформованого 947-го Севастопольського бомбардувального авіаційного полку.«Старі фронтові бомбардувальники Су-24, які поступили на озброєння 806-го бомбардувального авіаполку ще в далекому 1989 році, перегнали на утилізацію на аеродром Біла Церква в Київській області», – йдеться у повідомленні.У дописі зазначили, що фотографії з особистого архіву надав син начальника техніко-експлуатаційної частини ланки 806-го бомбардувального авіаполку