Останні фронтові бомбардувальники Су-24 у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 15:04
Показали фото літаків Су-24 зі складу 806-го бомбардувального ордена Суворова 3-го ступеня, які базувались на Луцькому військовому аеродромі.
Про це повідомили на сторінці ОВАЛ у Facebook.
Зазначили, що фото датуються весною та літом 2001 року, під час останнього переозброєння 806-го бомбардувального авіаполку, коли на його озброєння поступили більш нові фронтові бомбардувальники Су-24М зі складу розформованого 947-го Севастопольського бомбардувального авіаційного полку.
«Старі фронтові бомбардувальники Су-24, які поступили на озброєння 806-го бомбардувального авіаполку ще в далекому 1989 році, перегнали на утилізацію на аеродром Біла Церква в Київській області», – йдеться у повідомленні.
У дописі зазначили, що фотографії з особистого архіву надав син начальника техніко-експлуатаційної частини ланки 806-го бомбардувального авіаполку Владислава Деребона Максим.
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Про це повідомили на сторінці ОВАЛ у Facebook.
Зазначили, що фото датуються весною та літом 2001 року, під час останнього переозброєння 806-го бомбардувального авіаполку, коли на його озброєння поступили більш нові фронтові бомбардувальники Су-24М зі складу розформованого 947-го Севастопольського бомбардувального авіаційного полку.
«Старі фронтові бомбардувальники Су-24, які поступили на озброєння 806-го бомбардувального авіаполку ще в далекому 1989 році, перегнали на утилізацію на аеродром Біла Церква в Київській області», – йдеться у повідомленні.
У дописі зазначили, що фотографії з особистого архіву надав син начальника техніко-експлуатаційної частини ланки 806-го бомбардувального авіаполку Владислава Деребона Максим.
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