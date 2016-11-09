У Луцьку скандальна «буковельська» фірма поклала асфальт на сніг. ВІДЕО





Щойно покладений асфальт сиплеться, а бруківку вмощують на сніг та болото – так у Луцьку ремонтують перехрестя, яке через жвавий рух великогабаритних вантажівок та легкового транспорту було вкрите глибокими вибоїнами, - пишуть



Лучани таким нашвидкуруч зробленим ремонтом обурюються – кажуть, довго таке полотно тут не протримається.



Тим часом попри негоду, робота в дорожників кипить – аби встигнути до новорічних свят.



У міськраді, що замовила ці роботи, кажуть, ремонтом займається івано-франківська фірма, яка виграла тендер на 10 мільйонів гривень. І погрішності в їхній роботі таки є. Їх зафіксували в технагляді. Та висновки щодо якості робити поки зарано.



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Довідково:



За інформацією «Наші гроші.Львів», Іванна Непик також є бізнес-партнером Віктора Шевченка, рідного брата екс-гендиректора туристичного комплексу «Буковель» Олександра Шевченка. Разом вони є власниками ТОВ «Ресурсна компанія».



Фірму «ПБС» підозрювали у розкраданні 25 мільйонів гривень під час ремонту Мукачеве-Львів, що мало наслідком численні кримінальні провадження.



Утім, ТОВ «ПБС» виграло тендерів на загальну суму близько 5 мільярдів гривень на ремонт доріг. Більшість із робіт виконали в Івано-Франківській області.

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