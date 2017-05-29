Жінку, яка втопила двох власних дітей в озері, визнали неосудною





Про це у коментаріНадія Максимець.



“Вона перебуває в медичному закладі закритого режиму. Це майже те саме, що й СІЗО тільки на території лікарні. Вона обмежена у пересуванні, не має можливості виходити з приміщення в якому перебуває. Оскільки після експертизи лікарі повідомили, що вона перебувала у неосудному стані, у зв’язку з психічним захворюванням, на даний час її стан залишається незмінним”, - йдеться в повідомленні.



Скільки часу вона проведе в лікарні залежить від лікарів та її психологічного стану. Тим часом судове розслідування триває, ще очікуються результати експертизи по тілам загиблих дітей. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.



Нагадаємо, поліцейські Києва затримали жінку за підозрою у вбивстві двох дітей. Хлопчика і дівчинку виявили в озері в Дарницькому районі. Їхню матір затримали поліцейські неподалік від Чернігова.



Катерина Бабкіна розповіла слідчим, що разом із дітьми вони пішли купатися, діти втопилися, а вона, попри бажання накласти на себе руки, не змогла. При цьому жінка зауважила, що “так буде краще для них”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Катерина Бабкіна, яку звинувачують в утопленні двох своїх малолітніх дітей пройшла комплексну психолого-психіатричну експертизу.Про це у коментарі УНН повідомила прес-секретар прокуратури Києва“Вона перебуває в медичному закладі закритого режиму. Це майже те саме, що й СІЗО тільки на території лікарні. Вона обмежена у пересуванні, не має можливості виходити з приміщення в якому перебуває. Оскільки після експертизи лікарі повідомили, що вона перебувала у неосудному стані, у зв’язку з психічним захворюванням, на даний час її стан залишається незмінним”, - йдеться в повідомленні.Скільки часу вона проведе в лікарні залежить від лікарів та її психологічного стану. Тим часом судове розслідування триває, ще очікуються результати експертизи по тілам загиблих дітей. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.Нагадаємо, поліцейські Києва затримали жінку за підозрою у вбивстві двох дітей. Хлопчика і дівчинку виявили в озері в Дарницькому районі. Їхню матір затримали поліцейські неподалік від Чернігова.Катерина Бабкіна розповіла слідчим, що разом із дітьми вони пішли купатися, діти втопилися, а вона, попри бажання накласти на себе руки, не змогла. При цьому жінка зауважила, що “так буде краще для них”.

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