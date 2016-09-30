Рівень безробіття на Волині знизився, – статистика

У січні–вересні 2018 року кількість безробітних у Волинській області становила 47,6 тис. осіб.Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років у січні-вересні 2018р. становила 371,8 тис. осіб, а кількість безробітних – 47,6 тис. осіб.Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 0,7 в.п. та склав 49,6%, а серед населення працездатного віку – на 1,1 в.п. та 57,4% відповідно.Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років зменшився з 12,5% у січні-вересні 2017р. до 11,3% у січні-вересні 2018р.