Що приготувати на Новий рік: варіації страв





Відтак, саме цей день треба провести якнайкраще, аби протягом року успіх та щастя не покидали та йшли пліч-о-пліч, - пише



Для того, щоб святкування пройшло чудово, треба добряче подумати над меню до святкового столу. Найсмачніші та найцікавіші ідеї страв – читайте у нашому матеріалі.



Покровителькою нового року є Жовта Земляна Свиня. Відтак, аби задобрити її треба приготувати ті страви, які їй будуть найбільше до вподоби. Овочеві страви – основне меню на новорічному столі.



На новорічному столі повинен переважати жовтий колір – символ року Свині. Прикрашати страви на святковому фуршеті слід тертим сиром або курячим жовтком. Для прикрашань також підійдуть частинки апельсинів чи лимона.



Щоб догодити Жовтій Земляній Свині, новорічний стіл 2019 повинен бути прикрашений в жовтих, червоних і золотистих тонах.



Закуска холодна



– Нарізка овочів (перець болгарський жовтий, помідор жовтий, броколі, селера, огірок, оливки, зелень);



– Нарізка сирів (камамбер, брі з медом чи смородиновим джемом);



– Нарізка м'ясних виробів (шинка, буженина, ковбава, рулет);



– Бутерброди з ікрою чи з сиром;



– Роли та суші;



– Сирні кульки.



Закуска гаряча



– Реберця в маринаді;



– Котлета по-київськи;



– Рулет з яловичини.



Салати



– "Цезар";



– "Грецький".



Основна страва



– Запечений кролик;



– Качка з яблуками;



– Лазанья;



– Паста з тунцем.



Десерт



– Нарізка фруктів (апельсин, мандарин, ківі, банан, ананас, ягоди);



– Фруктовий торт;



– Ягідний десерт.



Напої



– Біле вино, шампанське, солодкий лікер чи коктейлі на будь-який смак.

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