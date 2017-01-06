Як на Волині плетуть головний символ Різдва. ФОТО

Віти Шевчук з Локач слугують різдвяними прикрасами не однієї домівки близьких та знайомих.



Перший свій оберіг, який і цього Різдва займе своє почесне місце на покуті, зробила ще чотири роки тому, - пише



Навички такого стародавнього ремесла Віта здобула на уроках декоративно-прикладного мистецтва під час навчання у Володимир-Волинському педучилищі. Цікаво було, як каже, виготовляти із соломи різні аплікації, плести ляльки та всякі іграшки. Такий досвід став у пригоді, коли взялася за виготовлення дідухів. Сплести одного снопа, за словами майстрині, вдається за 2-3 години. Значно тривалішою є підготовка матеріалу до роботи.



«Виготовляємо дідуха завжди всією сім’єю. Жито, пшеницю, ячмінь та інші зернові їдемо заготовляти у липні. Треба добре пильнувати, щоб колос не перестиг, – розповідає Віта. – Заодно збираємо різні польові квіти, які стають чудовою прикрасою дідуха. До його плетення приступаємо, коли ретельно підготуємо всі складники. Спочатку в’яжемо колоски в пучки по 7 штук – це є символ сім’ї, семи поколінь, днів тижня. Потім, формуючи дідуха, з’єднуємо ті пучки докупи. Тут не обходиться без сильної руки чоловіка Олександра. Бо в’язати треба туго. Адже пізніше, коли солома висохне, вузол слабшає. Допомагають завжди і діти, особливо донечка Мілена, якій чудово вдається декорувати снопи сухоцвітом, маківками, калиною, різнобарвними стрічками. Таке заняття приносить всім багато емоцій та задоволення», – додає до сказаного жінка.



Кожен наступний дідух, виготовлений Шевчуками, не схожий на попереднього, бо керуються власним смаком. Якось навіть створили різдвяний оберіг з «вусами» та «бородою». Головне, як каже Віта, дотримуватись українського стилю та використовувати тільки натуральну сировину. Вже декоруючи можна дати волю фантазії. А вона у цій творчій сім’ї – багата, судячи з побачених виробів, виготовлених ними власноруч.



Дідух, занесений до хати щойно засяє різдвяна зірка, принесе родині святковий настрій, мир, добробут, затишок. У це завжди вірили ще наші діди, приказуючи при цьому: «Дідух до хати – біда з хати».





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