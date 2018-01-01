У Луцьку меценат організував для майже півтисячі дітей новорічне свято. ФОТО

Андрій Покровський організував для близько п’яти сотень дітей новорічне свято із Сантою, повітряними кульками, бульбашковим шоу, виставою та подарунками.



Масштабний захід відбувся у розважальному центрі «Промінь» 28 грудня, - пише



Діти, які потребують соціальної підтримки, не стримували емоцій та з радістю долучалися до розваг, фотографувалися, займалися творчістю, веселилися та просто гарно проводили час у розважальному центрі. А опісля цього разом із батьками та рідними згуртовано пішли дивитися виставу «Щенята рятують Новий рік», показ якої організували за підтримки РЦ «Промінь».



Координаторка соціальних проектів Громадянського руху «СВІДОМІ» Христина Назар повідомила, що таке свято відбувається третій рік поспіль і вітати з новорічними святами діток, які потребують особливої уваги, вже стало гарною традицією.



«Захід відбувається в рамках Соціальної програми і вся команда нашої організації плідно працювала для того, щоб усім було комфортно і затишно. Зазначу, що до Луцька переїхало чимало мешканців зі східного регіону, тож ми вирішили не обділяти увагою ці сім’ї. До того ж у нас сьогодні є багато діток із сімей учасників бойових дій. Ми вважаємо, що ці люди однозначно дуже багато роблять для нас і для держави, тому ми маємо підтримувати їхні сім’ї, коли вони не можуть цього робити самостійно. Наша команда готується до заходу по-особливому, адже це для дітей. Ми теж були дітьми, і нам хотілося дива та казки. Тож і цим дітям хочеться побути в казковій святковій атмосфері, відчути, що вони є потрібними і важливими. Ми дуже раді, що сьогодні заповнений зал, багато щирих посмішок і веселих дітей, які налаштовані на порятунок Нового року разом із щенятами, які будуть розважати малят на сцені», – розповіла Христина Назар.



Співзасновник проекту «Меценати для солдата», волонтер Руслан Теліпський, своєю чергою зауважив, що до новорічних заходів, які організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», він долучає дітей воїнів вже не вперше.



«Нам «СВІДОМІ» дали можливість сформувати списки із 250 діток. Окрім «Дітей Небесного Легіону», ветеранів війни і діючих учасників бойових дій, ми могли доформувати список із дітей-інвалідів, напівсиріт, із малозабезпечених сімей. Це вже вдруге ми маємо новорічний проект у співпраці з Громадянським Рухом «СВІДОМІ». Минулого року ми також формували список діток і всім сподобалося. Ми маємо на меті урізноманітнення психологічного стану для наших ветеранів або сімей, які залишилися без годувальників. А через дітей також іде реабілітація для учасників бойових дій зокрема й у цій акції», – пояснив Руслан Теліпський.



Під час вистави усміхнені діти разом із щенятами рятували Новий рік, веселилися та навіть грали у м’яча. А опісля цього всі отримали новорічні подарунки, які додали їм ще більше радості та гарного настрою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Меценат, депутат Луцької міської ради та засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»організував для близько п’яти сотень дітей новорічне свято із Сантою, повітряними кульками, бульбашковим шоу, виставою та подарунками.Масштабний захід відбувся у розважальному центрі «Промінь» 28 грудня, - пише Конкурент Діти, які потребують соціальної підтримки, не стримували емоцій та з радістю долучалися до розваг, фотографувалися, займалися творчістю, веселилися та просто гарно проводили час у розважальному центрі. А опісля цього разом із батьками та рідними згуртовано пішли дивитися виставу «Щенята рятують Новий рік», показ якої організували за підтримки РЦ «Промінь».Координаторка соціальних проектів Громадянського руху «СВІДОМІ»повідомила, що таке свято відбувається третій рік поспіль і вітати з новорічними святами діток, які потребують особливої уваги, вже стало гарною традицією.«Захід відбувається в рамках Соціальної програми і вся команда нашої організації плідно працювала для того, щоб усім було комфортно і затишно. Зазначу, що до Луцька переїхало чимало мешканців зі східного регіону, тож ми вирішили не обділяти увагою ці сім’ї. До того ж у нас сьогодні є багато діток із сімей учасників бойових дій. Ми вважаємо, що ці люди однозначно дуже багато роблять для нас і для держави, тому ми маємо підтримувати їхні сім’ї, коли вони не можуть цього робити самостійно. Наша команда готується до заходу по-особливому, адже це для дітей. Ми теж були дітьми, і нам хотілося дива та казки. Тож і цим дітям хочеться побути в казковій святковій атмосфері, відчути, що вони є потрібними і важливими. Ми дуже раді, що сьогодні заповнений зал, багато щирих посмішок і веселих дітей, які налаштовані на порятунок Нового року разом із щенятами, які будуть розважати малят на сцені», – розповіла Христина Назар.Співзасновник проекту «Меценати для солдата», волонтер Руслан Теліпський, своєю чергою зауважив, що до новорічних заходів, які організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», він долучає дітей воїнів вже не вперше.«Нам «СВІДОМІ» дали можливість сформувати списки із 250 діток. Окрім «Дітей Небесного Легіону», ветеранів війни і діючих учасників бойових дій, ми могли доформувати список із дітей-інвалідів, напівсиріт, із малозабезпечених сімей. Це вже вдруге ми маємо новорічний проект у співпраці з Громадянським Рухом «СВІДОМІ». Минулого року ми також формували список діток і всім сподобалося. Ми маємо на меті урізноманітнення психологічного стану для наших ветеранів або сімей, які залишилися без годувальників. А через дітей також іде реабілітація для учасників бойових дій зокрема й у цій акції», – пояснив Руслан Теліпський.Під час вистави усміхнені діти разом із щенятами рятували Новий рік, веселилися та навіть грали у м’яча. А опісля цього всі отримали новорічні подарунки, які додали їм ще більше радості та гарного настрою.

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