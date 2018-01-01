У Луцьку влаштують «халявну» екскурсію зимовим містом
Сьогодні, 19:15
Туристів та місцевих кличуть на безкоштовну екскурсію Луцьком.
Про це повідомили організатори прогулянки.
"Друзі, запрошуємо вас на прогулянку зимовим Луцьком у хорошій компанії. Екскурсія є безкоштовною, тому приходьте і друзів беріть. Буде атмосферно, як завжди. Давайте гарно проведемо останню неділю грудня 2019 року і підемо в Новий рік з гарними емоціями і настроєм", - йдеться у повідомленні.
Екскурсія відбудеться у неділю, 30 грудня о 15:00. Початок від центру туристичної інформації та послуг, що на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.
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Про це повідомили організатори прогулянки.
"Друзі, запрошуємо вас на прогулянку зимовим Луцьком у хорошій компанії. Екскурсія є безкоштовною, тому приходьте і друзів беріть. Буде атмосферно, як завжди. Давайте гарно проведемо останню неділю грудня 2019 року і підемо в Новий рік з гарними емоціями і настроєм", - йдеться у повідомленні.
Екскурсія відбудеться у неділю, 30 грудня о 15:00. Початок від центру туристичної інформації та послуг, що на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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