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У Луцьку влаштують «халявну» екскурсію зимовим містом

У Луцьку влаштують «халявну» екскурсію зимовим містом
Туристів та місцевих кличуть на безкоштовну екскурсію Луцьком.

Про це повідомили організатори прогулянки.

"Друзі, запрошуємо вас на прогулянку зимовим Луцьком у хорошій компанії. Екскурсія є безкоштовною, тому приходьте і друзів беріть. Буде атмосферно, як завжди. Давайте гарно проведемо останню неділю грудня 2019 року і підемо в Новий рік з гарними емоціями і настроєм", - йдеться у повідомленні.

Екскурсія відбудеться у неділю, 30 грудня о 15:00. Початок від центру туристичної інформації та послуг, що на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.

У Луцьку влаштують «халявну» екскурсію зимовим містом

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Теги: Луцьк, екскурсія, зима
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