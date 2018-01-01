У Луцьку влаштують «халявну» екскурсію зимовим містом

Туристів та місцевих кличуть на безкоштовну екскурсію Луцьком.Про це повідомили організатори прогулянки."Друзі, запрошуємо вас на прогулянку зимовим Луцьком у хорошій компанії. Екскурсія є безкоштовною, тому приходьте і друзів беріть. Буде атмосферно, як завжди. Давайте гарно проведемо останню неділю грудня 2019 року і підемо в Новий рік з гарними емоціями і настроєм", - йдеться у повідомленні.Екскурсія відбудеться у неділю, 30 грудня о 15:00. Початок від центру туристичної інформації та послуг, що на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.