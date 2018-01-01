Гриби, труси і пиво: у луцьких крадіїв – святковий бум. ФОТО
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Волинські патрульні розповіли, які дивні товари крадуть громадяни перед Новим роком.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби волинських патрульних.
"Здавалося б, наближення новорічно-різдвяних свят мало б вселяти в людей віру й надію та робити їх кращими. Однак, реальність свідчить про те, що громадяни часто не зважають на порядок і закон, а йдуть на їх порушення", - пишуть правоохоронці.
Днями неповнолітній хлопець поцупив з магазину упаковку шампіньйонів та дезодорант. Звичайно, це зафіксували камери спостереження, і його затримали охоронці.
Учора група осіб викрала пляшку пива та дві вафельні трубочки в магазині по вулиці Львівській. Патрульні, які прибули на місце, обстежили прилеглу територію й затримали осіб, які підходили по орієнтуванню. На них оформили необхідні матеріали.
А сьогодні камера спостереження зафіксувала, як жінка в магазині поклала в чорний пакет шкарпетки, нижню білизну, косметику. Усе це хотіла непомітно винести, не розрахувавшись. Звісно, її затримали та викликали поліцію.
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Про це йдеться у повідомленні прес-служби волинських патрульних.
"Здавалося б, наближення новорічно-різдвяних свят мало б вселяти в людей віру й надію та робити їх кращими. Однак, реальність свідчить про те, що громадяни часто не зважають на порядок і закон, а йдуть на їх порушення", - пишуть правоохоронці.
Днями неповнолітній хлопець поцупив з магазину упаковку шампіньйонів та дезодорант. Звичайно, це зафіксували камери спостереження, і його затримали охоронці.
Учора група осіб викрала пляшку пива та дві вафельні трубочки в магазині по вулиці Львівській. Патрульні, які прибули на місце, обстежили прилеглу територію й затримали осіб, які підходили по орієнтуванню. На них оформили необхідні матеріали.
А сьогодні камера спостереження зафіксувала, як жінка в магазині поклала в чорний пакет шкарпетки, нижню білизну, косметику. Усе це хотіла непомітно винести, не розрахувавшись. Звісно, її затримали та викликали поліцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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