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Гриби, труси і пиво: у луцьких крадіїв – святковий бум. ФОТО

Гриби, труси і пиво: у луцьких крадіїв – святковий бум. ФОТО
Волинські патрульні розповіли, які дивні товари крадуть громадяни перед Новим роком.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби волинських патрульних.

"Здавалося б, наближення новорічно-різдвяних свят мало б вселяти в людей віру й надію та робити їх кращими. Однак, реальність свідчить про те, що громадяни часто не зважають на порядок і закон, а йдуть на їх порушення", - пишуть правоохоронці.

Днями неповнолітній хлопець поцупив з магазину упаковку шампіньйонів та дезодорант. Звичайно, це зафіксували камери спостереження, і його затримали охоронці.

Учора група осіб викрала пляшку пива та дві вафельні трубочки в магазині по вулиці Львівській. Патрульні, які прибули на місце, обстежили прилеглу територію й затримали осіб, які підходили по орієнтуванню. На них оформили необхідні матеріали.

А сьогодні камера спостереження зафіксувала, як жінка в магазині поклала в чорний пакет шкарпетки, нижню білизну, косметику. Усе це хотіла непомітно винести, не розрахувавшись. Звісно, її затримали та викликали поліцію.

Гриби, труси і пиво: у луцьких крадіїв – святковий бум. ФОТО
Гриби, труси і пиво: у луцьких крадіїв – святковий бум. ФОТО
Гриби, труси і пиво: у луцьких крадіїв – святковий бум. ФОТО
Гриби, труси і пиво: у луцьких крадіїв – святковий бум. ФОТО
Гриби, труси і пиво: у луцьких крадіїв – святковий бум. ФОТО
Гриби, труси і пиво: у луцьких крадіїв – святковий бум. ФОТО

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Теги: поліція, крадіжка, Луцьк
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