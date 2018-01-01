Гриби, труси і пиво: у луцьких крадіїв – святковий бум. ФОТО

Волинські патрульні розповіли, які дивні товари крадуть громадяни перед Новим роком.Про це йдеться у повідомленні прес-служби волинських патрульних."Здавалося б, наближення новорічно-різдвяних свят мало б вселяти в людей віру й надію та робити їх кращими. Однак, реальність свідчить про те, що громадяни часто не зважають на порядок і закон, а йдуть на їх порушення", - пишуть правоохоронці.Днями неповнолітній хлопець поцупив з магазину упаковку шампіньйонів та дезодорант. Звичайно, це зафіксували камери спостереження, і його затримали охоронці.Учора група осіб викрала пляшку пива та дві вафельні трубочки в магазині по вулиці Львівській. Патрульні, які прибули на місце, обстежили прилеглу територію й затримали осіб, які підходили по орієнтуванню. На них оформили необхідні матеріали.А сьогодні камера спостереження зафіксувала, як жінка в магазині поклала в чорний пакет шкарпетки, нижню білизну, косметику. Усе це хотіла непомітно винести, не розрахувавшись. Звісно, її затримали та викликали поліцію.