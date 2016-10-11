вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинь готує проекти задля фінансування з Держфонду регіонального розвитку

Волинь готує проекти задля фінансування з Держфонду регіонального розвитку
На Волині підготували близько півтори сотні проектів на загальну суму у 2 мільярди гривень, які можуть профінансувати за кошти Державного фонду регіонального розвитку.

Про це йшлося на засіданні регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм у п’ятницю, 28 грудня.

Заступниця начальника управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції, секретар регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку Вероніка Бальбуза зауважила, що загалом у бюджеті України передбачили 7 мільярдів 670 тисяч у фонд регіонального розвитку.

Наразі остаточного розподілу по областях немає, тому комісія має почати оцінювання напрацьованих проектів, які можуть фінансуватися у 2019 році.

Як і минулого року проекти подавали за 7 напрямками:

- розвиток людського потенціалу;
- Волинь туристична;
- економіка сталого розвитку;
- місцева енергетика;
- волинське село;
- розвиток спортивної інфраструктури;
- енергозбереження державних і комунальних навчальних та медичних закладів;

Наразі уже підготували 133 проекти на суму у 2 мільярди гривень, тому загальна потреба у коштах ДФРР складає півтора мільярда гривень.

За словами Вероніки Бальбузи, левова частка проектів уже готова, найбільше підготували у напрямку «розвиток людського потенціалу». Подати усі проекти у паперовому вигляді потрібно буде до 10 січня. А вже 17 січня комісія збереться задля їх оцінювання.

До слова, цьогоріч, згідно з вимогами Мінрегіону, у підсумку не менше 10% проектів мають стосуватися спортивної інфраструктури та 10% - енергозбереження закладів. Решта – на розгляд комісії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДФРР, фінансування, проекти, бюджет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
У Луцьку маршрутка затиснула і протягнула дитину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині зловили злодіїв, які збували товар власнику
Сьогодні, 17:41
У Києві в дитсадку 5-річного хлопчика вдарило струмом
Сьогодні, 17:23
Волинь готує проекти задля фінансування з Держфонду регіонального розвитку
Сьогодні, 17:05
Лікар Валіхновський повернув красу молодій мамі зі шрамом на півобличчя. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
У центрі Луцька неадекват погрожував людям вбивством
Сьогодні, 16:50
Схожі новини
У волинській лікарні через нестачу фінансування звільнили стоматологів У волинській лікарні через нестачу фінансування звільнили стоматологів
05 березень, 16:28
На Волині просять гроші на ремонт психлікарні, театру ляльок та музею ікони На Волині просять гроші на ремонт психлікарні, театру ляльок та музею ікони
11 жовтень, 2016, 14:18
Кабмін виділив 500 мільйонів на фінансування ПТУ Кабмін виділив 500 мільйонів на фінансування ПТУ
05 лютий, 2016, 06:33
Луцький бюджет-2019: чи вистачить на всіх грошей Луцький бюджет-2019: чи вистачить на всіх грошей
27 грудень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому ПУМі влаштували свято для діток важкої долі
Сьогодні, 18:31
 0
У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО
Сьогодні, 18:17
 0
У Ківерцях змагалися юні футболісти
Сьогодні, 18:16
 0
Як на Волині плетуть головний символ Різдва. ФОТО
Сьогодні, 18:00
 0
У місті на Волині зловили злодіїв, які збували товар власнику
Сьогодні, 17:41
 0
Медіа
відео
1/8