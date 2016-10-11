Волинь готує проекти задля фінансування з Держфонду регіонального розвитку
Сьогодні, 17:05
На Волині підготували близько півтори сотні проектів на загальну суму у 2 мільярди гривень, які можуть профінансувати за кошти Державного фонду регіонального розвитку.
Про це йшлося на засіданні регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм у п’ятницю, 28 грудня.
Заступниця начальника управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції, секретар регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку Вероніка Бальбуза зауважила, що загалом у бюджеті України передбачили 7 мільярдів 670 тисяч у фонд регіонального розвитку.
Наразі остаточного розподілу по областях немає, тому комісія має почати оцінювання напрацьованих проектів, які можуть фінансуватися у 2019 році.
Як і минулого року проекти подавали за 7 напрямками:
- розвиток людського потенціалу;
- Волинь туристична;
- економіка сталого розвитку;
- місцева енергетика;
- волинське село;
- розвиток спортивної інфраструктури;
- енергозбереження державних і комунальних навчальних та медичних закладів;
Наразі уже підготували 133 проекти на суму у 2 мільярди гривень, тому загальна потреба у коштах ДФРР складає півтора мільярда гривень.
За словами Вероніки Бальбузи, левова частка проектів уже готова, найбільше підготували у напрямку «розвиток людського потенціалу». Подати усі проекти у паперовому вигляді потрібно буде до 10 січня. А вже 17 січня комісія збереться задля їх оцінювання.
До слова, цьогоріч, згідно з вимогами Мінрегіону, у підсумку не менше 10% проектів мають стосуватися спортивної інфраструктури та 10% - енергозбереження закладів. Решта – на розгляд комісії.
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Про це йшлося на засіданні регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм у п’ятницю, 28 грудня.
Заступниця начальника управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції, секретар регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку Вероніка Бальбуза зауважила, що загалом у бюджеті України передбачили 7 мільярдів 670 тисяч у фонд регіонального розвитку.
Наразі остаточного розподілу по областях немає, тому комісія має почати оцінювання напрацьованих проектів, які можуть фінансуватися у 2019 році.
Як і минулого року проекти подавали за 7 напрямками:
- розвиток людського потенціалу;
- Волинь туристична;
- економіка сталого розвитку;
- місцева енергетика;
- волинське село;
- розвиток спортивної інфраструктури;
- енергозбереження державних і комунальних навчальних та медичних закладів;
Наразі уже підготували 133 проекти на суму у 2 мільярди гривень, тому загальна потреба у коштах ДФРР складає півтора мільярда гривень.
За словами Вероніки Бальбузи, левова частка проектів уже готова, найбільше підготували у напрямку «розвиток людського потенціалу». Подати усі проекти у паперовому вигляді потрібно буде до 10 січня. А вже 17 січня комісія збереться задля їх оцінювання.
До слова, цьогоріч, згідно з вимогами Мінрегіону, у підсумку не менше 10% проектів мають стосуватися спортивної інфраструктури та 10% - енергозбереження закладів. Решта – на розгляд комісії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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