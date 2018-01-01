У місті на Волині зловили злодіїв, які збували товар власнику





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В гараж зловмисники проникли уночі 27 грудня. Наступного ж дня злодії подзвонили своєму знайомому, який і був власником пограбованого гаража і запропонували йому купити солярку. Чоловік не розгубився домовився з ними про зустріч та водночас поінформував про це поліцію.



Поліцейські швидко затримали двох зловмисників і наразі їх перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє чоловіків викрали з гаража у Володимирі-Волинському чотири 20-ти літрові каністри дизельного палива.Про це інформує «ВолиньUA» В гараж зловмисники проникли уночі 27 грудня. Наступного ж дня злодії подзвонили своєму знайомому, який і був власником пограбованого гаража і запропонували йому купити солярку. Чоловік не розгубився домовився з ними про зустріч та водночас поінформував про це поліцію.Поліцейські швидко затримали двох зловмисників і наразі їх перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів.

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