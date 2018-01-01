У місті на Волині зловили злодіїв, які збували товар власнику
Сьогодні, 17:41
Двоє чоловіків викрали з гаража у Володимирі-Волинському чотири 20-ти літрові каністри дизельного палива.
Про це інформує «ВолиньUA».
В гараж зловмисники проникли уночі 27 грудня. Наступного ж дня злодії подзвонили своєму знайомому, який і був власником пограбованого гаража і запропонували йому купити солярку. Чоловік не розгубився домовився з ними про зустріч та водночас поінформував про це поліцію.
Поліцейські швидко затримали двох зловмисників і наразі їх перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів.
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Про це інформує «ВолиньUA».
В гараж зловмисники проникли уночі 27 грудня. Наступного ж дня злодії подзвонили своєму знайомому, який і був власником пограбованого гаража і запропонували йому купити солярку. Чоловік не розгубився домовився з ними про зустріч та водночас поінформував про це поліцію.
Поліцейські швидко затримали двох зловмисників і наразі їх перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів.
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