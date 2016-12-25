У центрі Луцька неадекват погрожував людям вбивством

У Луцьку знешкодили хулігана, який проявляв неадекватність в центрі міста.«Невідома особа погрожує фізичною розправою і вбивством», - таке повідомлення отримали патрульні сьогодні вдень, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.На Театральному майдані, в центрі Луцька, чоловік образливо чіплявся до громадян, на зауваження працівників поліції не зреагував та продовжував чинити правопорушення.Із застосування кайданків його затримали та доставили до відділку поліції.На особу оформили 4 адміністративні матеріали, у тому числі, за дрібне хуліганство та злісну непокору правоохоронцям.