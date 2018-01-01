Лікар Валіхновський повернув красу молодій мамі зі шрамом на півобличчя. ВІДЕО

Ростислав Валіхновський відновив обличчя молодій жінці.



Про історію жінки розповіли у прямому ефірі "Сніданку з 1+1".



Антоніна Рибіцька усе життя ненавиділа власне відображення у дзеркалі. Та одного дня жінка отримала шанс змінити все.



Антоніна прийшла на проект «Поверніть мені красу».



Як змінилося життя молодої мами після проекту – дивіться у сюжеті.





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