Лікар Валіхновський повернув красу молодій мамі зі шрамом на півобличчя. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
Відомий пластичний хірург, який родом з Волині, Ростислав Валіхновський відновив обличчя молодій жінці.
Про історію жінки розповіли у прямому ефірі "Сніданку з 1+1".
Антоніна Рибіцька усе життя ненавиділа власне відображення у дзеркалі. Та одного дня жінка отримала шанс змінити все.
Антоніна прийшла на проект «Поверніть мені красу».
Як змінилося життя молодої мами після проекту – дивіться у сюжеті.
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Про історію жінки розповіли у прямому ефірі "Сніданку з 1+1".
Антоніна Рибіцька усе життя ненавиділа власне відображення у дзеркалі. Та одного дня жінка отримала шанс змінити все.
Антоніна прийшла на проект «Поверніть мені красу».
Як змінилося життя молодої мами після проекту – дивіться у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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