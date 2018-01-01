вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лікар Валіхновський повернув красу молодій мамі зі шрамом на півобличчя. ВІДЕО

Лікар Валіхновський повернув красу молодій мамі зі шрамом на півобличчя. ВІДЕО
Відомий пластичний хірург, який родом з Волині, Ростислав Валіхновський відновив обличчя молодій жінці.

Про історію жінки розповіли у прямому ефірі "Сніданку з 1+1".

Антоніна Рибіцька усе життя ненавиділа власне відображення у дзеркалі. Та одного дня жінка отримала шанс змінити все.

Антоніна прийшла на проект «Поверніть мені красу».

Як змінилося життя молодої мами після проекту – дивіться у сюжеті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Валіхновський, медицина, порятунок, операція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
У Луцьку маршрутка затиснула і протягнула дитину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікар Валіхновський повернув красу молодій мамі зі шрамом на півобличчя. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
У центрі Луцька неадекват погрожував людям вбивством
Сьогодні, 16:50
Гриби, труси і пиво: у луцьких крадіїв – святковий бум. ФОТО
Сьогодні, 16:41
У Луцьку меценат організував для майже півтисячі дітей новорічне свято. ФОТО
Сьогодні, 16:30
«Йдіть возити дрова»: водій луцької маршрутки проігнорував матір з дитиною
Сьогодні, 16:12
Схожі новини
Операція без жодного розрізу: у Луцьку врятували 7-місячну дитину. ВІДЕО Операція без жодного розрізу: у Луцьку врятували 7-місячну дитину. ВІДЕО
27 серпень, 19:12
У волинській лікарні за добу 35 людям врятували зір. ФОТО У волинській лікарні за добу 35 людям врятували зір. ФОТО
16 грудень, 21:22
Волинські медики їхали конями, щоб врятувати хвору бабцю. ФОТО. ВІДЕО Волинські медики їхали конями, щоб врятувати хвору бабцю. ФОТО. ВІДЕО
11 грудень, 15:53
У центрі Луцька можна буде перевіритися на ВІЛ У центрі Луцька можна буде перевіритися на ВІЛ
23 листопад, 19:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікар Валіхновський повернув красу молодій мамі зі шрамом на півобличчя. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
 0
У центрі Луцька неадекват погрожував людям вбивством
Сьогодні, 16:50
 0
Гриби, труси і пиво: у луцьких крадіїв – святковий бум. ФОТО
Сьогодні, 16:41
 0
У Луцьку меценат організував для майже півтисячі дітей новорічне свято. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
«Йдіть возити дрова»: водій луцької маршрутки проігнорував матір з дитиною
Сьогодні, 16:12
 0
Медіа
відео
1/8