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У луцькому ПУМі влаштували свято для діток важкої долі

У луцькому ПУМі влаштували свято для діток важкої долі
У Палаці учнівської молоді для вихованців пільгових категорій цього виховного закладу влаштували новорічне свято.

Серед запрошених на зустріч з Дідом Морозом та Снігуронькою школярів – діти воїнів АТО/ООС, із малозабезпечених і багатодітних родин, сироти і напівсироти, а також діти з особливим потребами, - повідомили організатори.

Під час новорічного свята біля лісової красуні дітей зустрічали вихованці гуртка «Імпровізатори» і його керівниця Вікторія Гонтар з запальною «Новорічною казкою по-новому!». Веселі забави з Дідом Морозом і Снігуронькою, конкурси, жарти і танці від вигадливих імпровізаторів не залишили жодного шансу сумному настрою і нудьзі.

У фотосесії з казковими персонажами взяли участь і діти, і їхні батьки. Далі на школярів чекала вистава «Чарівний ключик» від визнаних майстрів танцювального мистецтва – вихованців Народного ансамблю «Міраж» під керівництвом Оксани Янюк.

Для юних глядачів креативна команда підготувала чарівну і видовищну казку із захоплюючим сюжетом. Її творцям вдалося вразити дітей красивими костюмами, вигадливими декораціями, а головне – неабиякою майстерністю виконання, бажанням створити кожному юному глядачеві радісний настрій.

А ще меценати закупили для діток 280 новорічних солодких подарунків.

У луцькому ПУМі влаштували свято для діток важкої долі
У луцькому ПУМі влаштували свято для діток важкої долі
У луцькому ПУМі влаштували свято для діток важкої долі

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Теги: діти, ПУМ, свято, Новий рік
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