Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 29 і 30 грудня





У суботу і в неділю у Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському,

Маневичах, Ковелі можливий невеликий сніг.



У суботу в Світязі - без опадів. Температура повітря вночі від 0 до +2

градусів, удень до +2…+4. Вітер південний, південно-західний,

північно-західний і західний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю у Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському,Маневичах, Ковелі можливий невеликий сніг.У суботу в Світязі - без опадів. Температура повітря вночі від 0 до +2градусів, удень до +2…+4. Вітер південний, південно-західний,північно-західний і західний, 1-5 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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