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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 29 і 30 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 29 і 30 грудня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю у Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському,
Маневичах, Ковелі можливий невеликий сніг.

У суботу в Світязі - без опадів. Температура повітря вночі від 0 до +2
градусів, удень до +2…+4. Вітер південний, південно-західний,
північно-західний і західний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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Теги: погода, прогноз
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