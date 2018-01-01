Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 29 і 30 грудня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю у Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському,
Маневичах, Ковелі можливий невеликий сніг.
У суботу в Світязі - без опадів. Температура повітря вночі від 0 до +2
градусів, удень до +2…+4. Вітер південний, південно-західний,
північно-західний і західний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
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У суботу і в неділю у Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському,
Маневичах, Ковелі можливий невеликий сніг.
У суботу в Світязі - без опадів. Температура повітря вночі від 0 до +2
градусів, удень до +2…+4. Вітер південний, південно-західний,
північно-західний і західний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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