Курс валют у Луцьку на 29 грудня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.508, а продаж - 27.958.
Євро при купівлі становить - 31.265, при продажу - 32.124.
Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.414.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.925, продаж - 7.443.
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Євро при купівлі становить - 31.265, при продажу - 32.124.
Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.414.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.925, продаж - 7.443.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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