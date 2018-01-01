У центрі Луцька сталася аварія. ФОТО





Про це 28 грудня повідомили очевидці автопригоди, - пише



"Швидше всього, ДТП трапилася через недотримання дистанції, адже легковик «Volkswagen Golf» в’їхав у "Opel Omega", - пише видання.



Дві автівки зазнали значних пошкоджень. Інформації про потерпілих наразі немає.





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