У центрі Луцька сталася аварія. ФОТО
Сьогодні, 20:54
У центрі міста Луцька у напрямку вулиці Шевченка сталася аварія.
Про це 28 грудня повідомили очевидці автопригоди, - пише Конкурент.
"Швидше всього, ДТП трапилася через недотримання дистанції, адже легковик «Volkswagen Golf» в’їхав у "Opel Omega", - пише видання.
Дві автівки зазнали значних пошкоджень. Інформації про потерпілих наразі немає.
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Про це 28 грудня повідомили очевидці автопригоди, - пише Конкурент.
"Швидше всього, ДТП трапилася через недотримання дистанції, адже легковик «Volkswagen Golf» в’їхав у "Opel Omega", - пише видання.
Дві автівки зазнали значних пошкоджень. Інформації про потерпілих наразі немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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