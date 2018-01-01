У новорічну ніч George’s Club працюватиме цілодобово*
Сьогодні, 12:38
Як щодо активного відпочинку в новорічну ніч? «George’s Club» запрошує в більярд та боулінг.
В ніч з 31 грудня на 1 січня зали працюватимуть цілодобово. Тому в будь-який час ви можете прийти на третій поверх РЦ «Промінь» та якісно збагатити свій вечір на події.
Для того, щоб не чекати зайвий час, рекомендуємо бронювати доріжки для боулінгу завчасно. Столи для більярду бронювати не потрібно, адже в нас діє жива черга.
Bowling: +380 (50) 490 77 13
Billiards: +380 (50) 490 77 12
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В ніч з 31 грудня на 1 січня зали працюватимуть цілодобово. Тому в будь-який час ви можете прийти на третій поверх РЦ «Промінь» та якісно збагатити свій вечір на події.
Для того, щоб не чекати зайвий час, рекомендуємо бронювати доріжки для боулінгу завчасно. Столи для більярду бронювати не потрібно, адже в нас діє жива черга.
Bowling: +380 (50) 490 77 13
Billiards: +380 (50) 490 77 12
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