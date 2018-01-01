Носоріг з «Променя» гулятиме містом*
Сьогодні, 18:37
Смугастий носоріг дуже любить гуляти, а ще – дарувати подарунки та радість усім-усім!
Тому і влаштував для себе прогулянку 1-го січня. Ти маєш величезну можливість зустріти його у центрі міста біля ялинок, або ж на площі РЦ «Промінь» з 16:00 до 18:00, та зіграти у супер лотерею!
Дій за схемою: - знайди носорога, отримай від нього листівку, - обміняй її на касах у ДРК «Смугастий носоріг» та отримай різноманітні, супер подарунки!
Все залежить від того який номер у лотереї ти витягнеш, але помічники переконані, що від даруночків ти будеш у захваті.
Ми завжди тебе чекатимемо за адресою: прос. Президента Грушевського, 2
Тел. +380 (66) 755 07 57
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Тому і влаштував для себе прогулянку 1-го січня. Ти маєш величезну можливість зустріти його у центрі міста біля ялинок, або ж на площі РЦ «Промінь» з 16:00 до 18:00, та зіграти у супер лотерею!
Дій за схемою: - знайди носорога, отримай від нього листівку, - обміняй її на касах у ДРК «Смугастий носоріг» та отримай різноманітні, супер подарунки!
Все залежить від того який номер у лотереї ти витягнеш, але помічники переконані, що від даруночків ти будеш у захваті.
Ми завжди тебе чекатимемо за адресою: прос. Президента Грушевського, 2
Тел. +380 (66) 755 07 57
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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