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Носоріг з «Променя» гулятиме містом*

Носоріг з «Променя» гулятиме містом*
Смугастий носоріг дуже любить гуляти, а ще – дарувати подарунки та радість усім-усім!

Тому і влаштував для себе прогулянку 1-го січня. Ти маєш величезну можливість зустріти його у центрі міста біля ялинок, або ж на площі РЦ «Промінь» з 16:00 до 18:00, та зіграти у супер лотерею!

Дій за схемою: - знайди носорога, отримай від нього листівку, - обміняй її на касах у ДРК «Смугастий носоріг» та отримай різноманітні, супер подарунки!

Все залежить від того який номер у лотереї ти витягнеш, але помічники переконані, що від даруночків ти будеш у захваті.

Ми завжди тебе чекатимемо за адресою: прос. Президента Грушевського, 2
Тел. +380 (66) 755 07 57
Носоріг з «Променя» гулятиме містом*
Носоріг з «Променя» гулятиме містом*
Носоріг з «Променя» гулятиме містом*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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