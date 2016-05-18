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Міністерство освіти змінило правила вступу до вишів

Міністерство освіти змінило правила вступу до вишів
МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та магістратуру до вищих навчальних закладів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, - пише ТСН.

Так, тепер можна буде подавати сертифікати ЗНО попередніх років. Відтепер для вступу на бакалаврат прийматимуть сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 років, крім оцінок з іноземних мов. Для мов будуть діяти лише сертифікати 2018 та 2019 років.

Аби абітурієнти мали можливість складати творчі конкурси в кількох університетах, дату їх проведення перенесли. Вступники складатимуть конкурсні іспити до початку прийому документів – з 1 до 10 липня.

Кількість заявок, які можна подати для вступу на бакалаврат, залишилась незмінною: на бюджет – максимум 7 заяв на 4 спеціальності.

Від 2019 року почне працювати механізм першочергового зарахування вступників у медичні та педагогічні виші, які готові після закінчення навчання працювати у сільській місцевості.

Вступники укладатимуть угоду про відпрацювання не менш як на 3 роки в селі або селищі міського типу.

Реєстрація електронних кабінетів та завантаження до них документів почнеться 1 липня, а прийом заяв та документів – 10 липня. Закінчується подання заяв о 18:00 22 липня – для тих, хто вступає лише за сертифікатами ЗНО. Особи, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, мають подати заяви до 18:00 16 липня.

Також у відомстві розповіли, що від 2019 року буде зб

Міністерство освіти змінило правила вступу до вишів

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Теги: освіта, вступ
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