Міністерство освіти змінило правила вступу до вишів





Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, - пише



Так, тепер можна буде подавати сертифікати ЗНО попередніх років. Відтепер для вступу на бакалаврат прийматимуть сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 років, крім оцінок з іноземних мов. Для мов будуть діяти лише сертифікати 2018 та 2019 років.



Аби абітурієнти мали можливість складати творчі конкурси в кількох університетах, дату їх проведення перенесли. Вступники складатимуть конкурсні іспити до початку прийому документів – з 1 до 10 липня.



Кількість заявок, які можна подати для вступу на бакалаврат, залишилась незмінною: на бюджет – максимум 7 заяв на 4 спеціальності.



Від 2019 року почне працювати механізм першочергового зарахування вступників у медичні та педагогічні виші, які готові після закінчення навчання працювати у сільській місцевості.



Вступники укладатимуть угоду про відпрацювання не менш як на 3 роки в селі або селищі міського типу.



Реєстрація електронних кабінетів та завантаження до них документів почнеться 1 липня, а прийом заяв та документів – 10 липня. Закінчується подання заяв о 18:00 22 липня – для тих, хто вступає лише за сертифікатами ЗНО. Особи, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, мають подати заяви до 18:00 16 липня.



Також у відомстві розповіли, що від 2019 року буде зб





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та магістратуру до вищих навчальних закладів.Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, - пише ТСН Так, тепер можна буде подавати сертифікати ЗНО попередніх років. Відтепер для вступу на бакалаврат прийматимуть сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 років, крім оцінок з іноземних мов. Для мов будуть діяти лише сертифікати 2018 та 2019 років.Аби абітурієнти мали можливість складати творчі конкурси в кількох університетах, дату їх проведення перенесли. Вступники складатимуть конкурсні іспити до початку прийому документів – з 1 до 10 липня.Кількість заявок, які можна подати для вступу на бакалаврат, залишилась незмінною: на бюджет – максимум 7 заяв на 4 спеціальності.Від 2019 року почне працювати механізм першочергового зарахування вступників у медичні та педагогічні виші, які готові після закінчення навчання працювати у сільській місцевості.Вступники укладатимуть угоду про відпрацювання не менш як на 3 роки в селі або селищі міського типу.Реєстрація електронних кабінетів та завантаження до них документів почнеться 1 липня, а прийом заяв та документів – 10 липня. Закінчується подання заяв о 18:00 22 липня – для тих, хто вступає лише за сертифікатами ЗНО. Особи, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, мають подати заяви до 18:00 16 липня.Також у відомстві розповіли, що від 2019 року буде зб

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