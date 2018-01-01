У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО
Сьогодні, 09:36
У центральній частині Ковеля на опорах зовнішнього освітлення з'явилась нова ілюмінація.
Про це пише КовельPost.
Святкові прикраси монтували працівники комунального підприємства "Добробут".
Ліхтарі розміщені вздовж вулиці Незалежності (від вул. Театральної до Смирнова).
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Про це пише КовельPost.
Святкові прикраси монтували працівники комунального підприємства "Добробут".
Ліхтарі розміщені вздовж вулиці Незалежності (від вул. Театральної до Смирнова).
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Коментарі 1
Чекаємо коли Ковельське бидло потрощить ілюмінацію.
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