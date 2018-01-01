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У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО

У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО
У центральній частині Ковеля на опорах зовнішнього освітлення з'явилась нова ілюмінація.

Про це пише КовельPost.

Святкові прикраси монтували працівники комунального підприємства "Добробут".

Ліхтарі розміщені вздовж вулиці Незалежності (від вул. Театральної до Смирнова).

У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО
У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО
У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО
У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО
У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО
У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО
У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО
У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО
У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО
У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО
У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО
У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО
У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО
У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО
У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО
У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО

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Теги: Ковель, ілюмінація, свято
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Чекаємо коли Ковельське бидло потрощить ілюмінацію.
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