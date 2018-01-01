У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО





Про це пише



Святкові прикраси монтували працівники комунального підприємства "Добробут".



Ліхтарі розміщені вздовж вулиці Незалежності (від вул. Театральної до Смирнова).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центральній частині Ковеля на опорах зовнішнього освітлення з'явилась нова ілюмінація.Про це пише КовельPost Святкові прикраси монтували працівники комунального підприємства "Добробут".Ліхтарі розміщені вздовж вулиці Незалежності (від вул. Театральної до Смирнова).

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