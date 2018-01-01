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У луцькому ЦНАПі з'явилася новорічна фотозона

У луцькому ЦНАПі з'явилася новорічна фотозона
У Луцьку в ЦНАПі тепер можна зробити святкове фото.

Про це йдеться на офіційній сторінці установи у Facebook.

"Напередодні новорічно-різдвяних свят у ЦНАП для наших великих і маленьких відвідувачів запрацювала фотозона, запрошуємо скористатися адміністративними послугами та зробити гарні фотографії, закарбувати приємні миті життя, які залишаться з вами на довгі роки. Дякуємо, що користуєтеся нашими послугами! Ми працюємо для вас! І завжди радо зустрічаємо", - повідомили у ЦНАПі.

У луцькому ЦНАПі з'явилася новорічна фотозона
У луцькому ЦНАПі з'явилася новорічна фотозона
У луцькому ЦНАПі з'явилася новорічна фотозона
У луцькому ЦНАПі з'явилася новорічна фотозона

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Теги: ЦНАП, Луцьк
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