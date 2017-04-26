Назвали середню місячну зарплату Поліщука. ВІДЕО

Юлія Вусенко та Павло Данильчук намагалися з’ясувати принцип, яким керуються люди, які визначають розміри премій працівників міськради.



Про це гості ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» говорили 28 грудня у прямому ефірі, - пише



Павло Данильчук нагадав, що преміювання відбувається законно та не є зловживанням. З його слів, у міській раді Луцька підставою для премій є службова записка профільного заступника міського голови Юрія Вербича, який відповідає за цей напрямок.



«Тут є питання – що пише у службовій записці пан Вербич для Пустовіта, аби той підписав розпорядження за що напрацював пан, наприклад, Поліщук за 250 % премії за такий ось місяць? Або якщо формулювання, що просто за такий от місяць, то це неправильний підхід абсолютно», – переконаний депутат Луцькради.



Також він пояснив, що є люди, які займають високі посади і мають відповідальність – це керівники департаментів, заступники міського голови, і їхнє преміювання є адекватним. Однак така посада як радник не має прописаних повноважень, за який напрямок людина відповідає.



«Тому коли тут такі високі премії, виникають запитання у депутатів, журналістів і громадськості», – прокоментував Павло Данильчук.



Своєю чергою Юлія Вусенко додала, що штатним розписом передбачено, що у Луцького міського голови може бути два штатних радника, які отримуватимуть заробітну плату.



«В основному це буферна зона, перед тим як особа займає якусь посаду… Насправді радник виконуючого обов’язків міського голови на сьогодні отримує не менше ніж 200% премії щомісячно. Це середня заробітна плата – у місяць 17 тисяч гривень», – повідомила Юлія Вусенко.



Також додала, що депутати Луцькради не можуть запитати, що саме робить ця особа.



«На прямі запитання і на пропозиції перевести цього радника в штат на посаду заступника і наділити його повноваженнями для того, аби ми бачили, які він їх виконує, наразі відповіді немає і це переводиться на специфічний гумор», – підсумувала депутатка міської ради.



Нагадаємо, що в.о. Луцького міського голови Григорій Пустовіт нещодавно підписав чергове розпорядження про



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