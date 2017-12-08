Будують новий водогін: у Ковелі ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації на ветсанзаводі





Про це повідомили на



Разом з тим, тут проводиться реконструкція водозаборів. Облаштовано мережі на вулицях Ходкевича, Юності, Комарова, Богдана Хмельницького, Санітарній, Шептицького. На дев’яти вулицях ці роботи здійснили торік. Лише цьогоріч з міської казни на ці потреби спрямували майже 10 мільйонів гривень.



У новому 2019 році мешканці зможуть звернутись у “Ковельводоканал” та взяти технічні умови на приєднання до системи централізованого водозабезпечення.



До 2020 року заплановано прокласти водопровід й на інших вулицях санітарно-захисної зони. У бюджеті на наступний рік передбачено на це 1, 5 мільйона гривень.



Заступник міського голови Андрій Товстига говорить, що першочергово у місті будуть реалізовуватись проекти на умовах співфінансування з жителями того чи іншого мікрорайону. Хорошим прикладом такої співпраці є облаштування мереж централізованого водопостачання на вулицях Квітневій, Волинській, Вишневій. Їх загальна кошторисна вартість 600 тисяч гривень. З міського бюджету виділено лише 220 тисяч, а дві третіх суми інвестували в цей проект люди, які тут живуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відповідно до плану заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації , яку було спричинено Ковельською філією ДП «Укрветсанзавод», у Ковелі завершується будівництво водогону від станції другого підйому по вулиці Володимира Кияна до мікрорайону Ковель-2.Про це повідомили на сайті Ковельради.Разом з тим, тут проводиться реконструкція водозаборів. Облаштовано мережі на вулицях Ходкевича, Юності, Комарова, Богдана Хмельницького, Санітарній, Шептицького. На дев’яти вулицях ці роботи здійснили торік. Лише цьогоріч з міської казни на ці потреби спрямували майже 10 мільйонів гривень.У новому 2019 році мешканці зможуть звернутись у “Ковельводоканал” та взяти технічні умови на приєднання до системи централізованого водозабезпечення.До 2020 року заплановано прокласти водопровід й на інших вулицях санітарно-захисної зони. У бюджеті на наступний рік передбачено на це 1, 5 мільйона гривень.Заступник міського головиговорить, що першочергово у місті будуть реалізовуватись проекти на умовах співфінансування з жителями того чи іншого мікрорайону. Хорошим прикладом такої співпраці є облаштування мереж централізованого водопостачання на вулицях Квітневій, Волинській, Вишневій. Їх загальна кошторисна вартість 600 тисяч гривень. З міського бюджету виділено лише 220 тисяч, а дві третіх суми інвестували в цей проект люди, які тут живуть.

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