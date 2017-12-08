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Будують новий водогін: у Ковелі ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації на ветсанзаводі

Будують новий водогін: у Ковелі ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації на ветсанзаводі
Відповідно до плану заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яку було спричинено Ковельською філією ДП «Укрветсанзавод», у Ковелі завершується будівництво водогону від станції другого підйому по вулиці Володимира Кияна до мікрорайону Ковель-2.

Про це повідомили на сайті Ковельради.

Разом з тим, тут проводиться реконструкція водозаборів. Облаштовано мережі на вулицях Ходкевича, Юності, Комарова, Богдана Хмельницького, Санітарній, Шептицького. На дев’яти вулицях ці роботи здійснили торік. Лише цьогоріч з міської казни на ці потреби спрямували майже 10 мільйонів гривень.

У новому 2019 році мешканці зможуть звернутись у “Ковельводоканал” та взяти технічні умови на приєднання до системи централізованого водозабезпечення.

До 2020 року заплановано прокласти водопровід й на інших вулицях санітарно-захисної зони. У бюджеті на наступний рік передбачено на це 1, 5 мільйона гривень.

Заступник міського голови Андрій Товстига говорить, що першочергово у місті будуть реалізовуватись проекти на умовах співфінансування з жителями того чи іншого мікрорайону. Хорошим прикладом такої співпраці є облаштування мереж централізованого водопостачання на вулицях Квітневій, Волинській, Вишневій. Їх загальна кошторисна вартість 600 тисяч гривень. З міського бюджету виділено лише 220 тисяч, а дві третіх суми інвестували в цей проект люди, які тут живуть.

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Теги: ветсанзавод, Ковель, надзвичайна ситуація
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