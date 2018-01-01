Така ж, як у водія сміттєвоза: Пустовіт прокоментував зарплату Поліщука. ВІДЕО

Григорій Пустовіт прокоментував премії своїх заступників та радників.



Про це він говорив у своєму звіті в ефірі UA:Волинь, - пише



Зазначимо, на сайті Луцькради опублікували підписані Пустовітом документи про премії чиновникам міської ради. Сума надбавок становила



«Є стала практика місцевого самоврядування. Працівникам завжди виплачувалися премії, це вже така обов’язкава складова в усіх міських радах України. Розмір премії залежить від роботи конкретного працівника», – пояснив Григорій Пустовіт.



Він додав, що такий самий розмір премій був і за попередніх мерів міста.



«При Миколі Романюку були ті ж самі роміри, що й зараз. При Богданові Шибі - ще більші премії були. І це вважалося нормально. А якщо це робимо ми – то це ненормально», – сказав секретар Луцькради.



Він запевнив, що Луцьк – далеко не лідер за розміром премій працівників мерії. У Львові, наприклад, вони сягають 425% посадового окладу.



«Ця хвиля обурення починається Ігорем Поліщуком і завершується ним. Чому? Поліщук – кандидат на посаду голови Луцької міської ради і про це заявила партія «Укроп», значить треба його паплюжити, говорити, що в нього велика зарплата.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В.о. луцького міського головипрокоментував премії своїх заступників та радників.Про це він говорив у своєму звіті в ефірі UA:Волинь, - пише Перший Зазначимо, на сайті Луцькради опублікували підписані Пустовітом документи про премії чиновникам міської ради. Сума надбавок становила від 60 до 230% посадового окладу «Є стала практика місцевого самоврядування. Працівникам завжди виплачувалися премії, це вже така обов’язкава складова в усіх міських радах України. Розмір премії залежить від роботи конкретного працівника», – пояснив Григорій Пустовіт.Він додав, що такий самий розмір премій був і за попередніх мерів міста.«Прибули ті ж самі роміри, що й зараз. При- ще більші премії були. І це вважалося нормально. А якщо це робимо ми – то це ненормально», – сказав секретар Луцькради.Він запевнив, що Луцьк – далеко не лідер за розміром премій працівників мерії. У Львові, наприклад, вони сягають 425% посадового окладу.«Ця хвиля обурення починаєтьсяі завершується ним. Чому? Поліщук – кандидат на посаду голови Луцької міської ради і про це заявила партія «Укроп», значить треба його паплюжити, говорити, що в нього велика зарплата. Яка ж зарплата у Поліщука? 16-19 тисяч гривень. Висока зарплата? Так, висока, але ж це міська рада! В нас по 15-16 тисяч гривень отримують водії сміттєвозів КП «Луцькспецкомунтранс», – заявив Пустовіт.

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