Така ж, як у водія сміттєвоза: Пустовіт прокоментував зарплату Поліщука. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
В.о. луцького міського голови Григорій Пустовіт прокоментував премії своїх заступників та радників.
Про це він говорив у своєму звіті в ефірі UA:Волинь, - пише Перший.
Зазначимо, на сайті Луцькради опублікували підписані Пустовітом документи про премії чиновникам міської ради. Сума надбавок становила від 60 до 230% посадового окладу.
«Є стала практика місцевого самоврядування. Працівникам завжди виплачувалися премії, це вже така обов’язкава складова в усіх міських радах України. Розмір премії залежить від роботи конкретного працівника», – пояснив Григорій Пустовіт.
Він додав, що такий самий розмір премій був і за попередніх мерів міста.
«При Миколі Романюку були ті ж самі роміри, що й зараз. При Богданові Шибі - ще більші премії були. І це вважалося нормально. А якщо це робимо ми – то це ненормально», – сказав секретар Луцькради.
Він запевнив, що Луцьк – далеко не лідер за розміром премій працівників мерії. У Львові, наприклад, вони сягають 425% посадового окладу.
«Ця хвиля обурення починається Ігорем Поліщуком і завершується ним. Чому? Поліщук – кандидат на посаду голови Луцької міської ради і про це заявила партія «Укроп», значить треба його паплюжити, говорити, що в нього велика зарплата. Яка ж зарплата у Поліщука? 16-19 тисяч гривень. Висока зарплата? Так, висока, але ж це міська рада! В нас по 15-16 тисяч гривень отримують водії сміттєвозів КП «Луцькспецкомунтранс», – заявив Пустовіт.
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Про це він говорив у своєму звіті в ефірі UA:Волинь, - пише Перший.
Зазначимо, на сайті Луцькради опублікували підписані Пустовітом документи про премії чиновникам міської ради. Сума надбавок становила від 60 до 230% посадового окладу.
«Є стала практика місцевого самоврядування. Працівникам завжди виплачувалися премії, це вже така обов’язкава складова в усіх міських радах України. Розмір премії залежить від роботи конкретного працівника», – пояснив Григорій Пустовіт.
Він додав, що такий самий розмір премій був і за попередніх мерів міста.
«При Миколі Романюку були ті ж самі роміри, що й зараз. При Богданові Шибі - ще більші премії були. І це вважалося нормально. А якщо це робимо ми – то це ненормально», – сказав секретар Луцькради.
Він запевнив, що Луцьк – далеко не лідер за розміром премій працівників мерії. У Львові, наприклад, вони сягають 425% посадового окладу.
«Ця хвиля обурення починається Ігорем Поліщуком і завершується ним. Чому? Поліщук – кандидат на посаду голови Луцької міської ради і про це заявила партія «Укроп», значить треба його паплюжити, говорити, що в нього велика зарплата. Яка ж зарплата у Поліщука? 16-19 тисяч гривень. Висока зарплата? Так, висока, але ж це міська рада! В нас по 15-16 тисяч гривень отримують водії сміттєвозів КП «Луцькспецкомунтранс», – заявив Пустовіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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