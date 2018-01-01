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Така ж, як у водія сміттєвоза: Пустовіт прокоментував зарплату Поліщука. ВІДЕО

Така ж, як у водія сміттєвоза: Пустовіт прокоментував зарплату Поліщука. ВІДЕО
В.о. луцького міського голови Григорій Пустовіт прокоментував премії своїх заступників та радників.

Про це він говорив у своєму звіті в ефірі UA:Волинь, - пише Перший.

Зазначимо, на сайті Луцькради опублікували підписані Пустовітом документи про премії чиновникам міської ради. Сума надбавок становила від 60 до 230% посадового окладу.

«Є стала практика місцевого самоврядування. Працівникам завжди виплачувалися премії, це вже така обов’язкава складова в усіх міських радах України. Розмір премії залежить від роботи конкретного працівника», – пояснив Григорій Пустовіт.

Він додав, що такий самий розмір премій був і за попередніх мерів міста.

«При Миколі Романюку були ті ж самі роміри, що й зараз. При Богданові Шибі - ще більші премії були. І це вважалося нормально. А якщо це робимо ми – то це ненормально», – сказав секретар Луцькради.

Він запевнив, що Луцьк – далеко не лідер за розміром премій працівників мерії. У Львові, наприклад, вони сягають 425% посадового окладу.

«Ця хвиля обурення починається Ігорем Поліщуком і завершується ним. Чому? Поліщук – кандидат на посаду голови Луцької міської ради і про це заявила партія «Укроп», значить треба його паплюжити, говорити, що в нього велика зарплата. Яка ж зарплата у Поліщука? 16-19 тисяч гривень. Висока зарплата? Так, висока, але ж це міська рада! В нас по 15-16 тисяч гривень отримують водії сміттєвозів КП «Луцькспецкомунтранс», – заявив Пустовіт.

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Теги: Поліщук, Пустовіт, зарплата, водій, сміттєвоз
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