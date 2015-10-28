В місті на Волині перепоховають останки німецьких військових. ФОТО





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За кілька перших тижнів розкопок фахівці Народної Спілки Німеччини по догляду за військовими похованнями в Україні, які працювали тут, дістали більше 200 останків солдат і офіцерів Вермахту. Тоді мова йшла, що рештки цих військових начебто будуть поховані на військовому кладовищі у Потеличі, що на Львівщині.



І ось лише тепер Ковельська міська рада офіційно своїм рішенням надає дозвіл Німецькій Народній Спілці проводити ексгумацію та захоронити знайдені останки німецьких військовослужбовців.



Але перед початком робіт ще просить укласти договір з дирекцією Ковельської школи мистецтв і виконавцем будівельних робіт про відновлення благоустрою території школи після завершення ексгумації.



Окрім цього, усі предмети і колекції, здобуті під час проведення робіт, необхідно передати на постійне зберігання до Волинського обласного краєзнавчого музею.



Ще на початку роботи 46 сесії Ковельської міської ради, де розглядалося дане питання, депутат ради Володимир Косцьов’ят звернувся до представників правоохоронних органів, щоб вони дали правову оцінку подіям щодо знахідок решток військових і їх подальшої долі.



А згодом, кили депутати вже підійшли до розгляду проекту рішення стосовно надання дозволу на проведення ексгумації, начальниця відділу містобудування та архітектури міськвиконкому Людмила Мурай повідомила, що в березні нинішнього року було встановлено місце поховання німецьких військовослужбовців, і за цей час отримано всі дозвільні документи на проведення робіт з ексгумації та перепоховання.



«Під час проведення земельно-пошукових робіт, на які отримали дозвіл у виконавчому комітеті особи, які мають право ці роботи проводити, було встановлено місце поховання.



На підставі цього складено акт, який було затверджено головою обласної міжвідомчої комісії. Після цього підприємство «Гарант», яке проводило роботи, звернулося до Міністерства культури для отримання дозволу і до державної міжвідомчої комісії для отримання дозволу на ексгумацію перепоховання.



Сьогодні вони звернулися із заявою і всіма дозвільними документами для проведення робіт для ексгумації і перепоховання військовослужбовців», - сказала головна архітекторка міста.



«Це є підтвердженням того, що земляні роботи проводилися два роки, перепоховання велися. … Я попереджаю, всі повинні діяти у відповідності із законом і виключно у спосіб визначений законом. Ніколи і нікому не дозволено, зловживаючи службовим становищем, дозволяти такі розкопки. І тим більше, ексгумацію тіла», - заявив Володимир Косцьов’ят.



Депутати Ковельської міської ради більшістю голосів ухвалили рішення, яким надали дозвіл на проведення ексгумації та перепоховання останків німецьких військовослужбовців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч у Ковелі під час проведення земельних робіт по вулиці Леонтовича, біля школи мистецтв, було виявлено масове поховання німецьких військових часів Другої Світової війни.Пише Про Ковель За кілька перших тижнів розкопок фахівці Народної Спілки Німеччини по догляду за військовими похованнями в Україні, які працювали тут, дістали більше 200 останків солдат і офіцерів Вермахту. Тоді мова йшла, що рештки цих військових начебто будуть поховані на військовому кладовищі у Потеличі, що на Львівщині.І ось лише тепер Ковельська міська рада офіційно своїм рішенням надає дозвіл Німецькій Народній Спілці проводити ексгумацію та захоронити знайдені останки німецьких військовослужбовців.Але перед початком робіт ще просить укласти договір з дирекцією Ковельської школи мистецтв і виконавцем будівельних робіт про відновлення благоустрою території школи після завершення ексгумації.Окрім цього, усі предмети і колекції, здобуті під час проведення робіт, необхідно передати на постійне зберігання до Волинського обласного краєзнавчого музею.Ще на початку роботи 46 сесії Ковельської міської ради, де розглядалося дане питання, депутат радизвернувся до представників правоохоронних органів, щоб вони дали правову оцінку подіям щодо знахідок решток військових і їх подальшої долі.А згодом, кили депутати вже підійшли до розгляду проекту рішення стосовно надання дозволу на проведення ексгумації, начальниця відділу містобудування та архітектури міськвиконкомуповідомила, що в березні нинішнього року було встановлено місце поховання німецьких військовослужбовців, і за цей час отримано всі дозвільні документи на проведення робіт з ексгумації та перепоховання.«Під час проведення земельно-пошукових робіт, на які отримали дозвіл у виконавчому комітеті особи, які мають право ці роботи проводити, було встановлено місце поховання.На підставі цього складено акт, який було затверджено головою обласної міжвідомчої комісії. Після цього підприємство «Гарант», яке проводило роботи, звернулося до Міністерства культури для отримання дозволу і до державної міжвідомчої комісії для отримання дозволу на ексгумацію перепоховання.Сьогодні вони звернулися із заявою і всіма дозвільними документами для проведення робіт для ексгумації і перепоховання військовослужбовців», - сказала головна архітекторка міста.«Це є підтвердженням того, що земляні роботи проводилися два роки, перепоховання велися. … Я попереджаю, всі повинні діяти у відповідності із законом і виключно у спосіб визначений законом. Ніколи і нікому не дозволено, зловживаючи службовим становищем, дозволяти такі розкопки. І тим більше, ексгумацію тіла», - заявив Володимир Косцьов’ят.Депутати Ковельської міської ради більшістю голосів ухвалили рішення, яким надали дозвіл на проведення ексгумації та перепоховання останків німецьких військовослужбовців.

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