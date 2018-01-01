У Луцьку волонтер врятував чоловіка, в якого стався епілептичний напад





Про це на своїй сторінці у Роман Невестенко-Домбровський.



"Супергерої серед нас.



Сьогодні став свідком того, що світ не без добрих людей і все не просто так.



Зайшов в один магазин і перед очами картина. В придбаннику лежить тіло, чоловік. Біля нього хлопець, тримає його і кричить - пАмагай!



В чоловіка епілептичний припадок. Миттєво в голові проскочило 103, дзвоню. Пояснюю адресу, кажу людині погано, пояснюю симптоми, схоже на єпілептияний припадок. Диспетчер пояснює, покласти на бік, не дати лягти на спину, щоб не захлинувся, жодних сторонніх предметів в рот не класти. І бачу, як хлопець робить це все на моїх очах, як ілюстрація того, що каже диспетчер. Хоча я ще нічого не встиг переказати.



Каже, в мене мама хвора, це страшна біда, чорна хвороба, знаю що робити. Він врятував чоловіка від падіння, бо той міг голову розбити і від смерті, бо знав, що робити в критичній си



туації, не розгубився. Швидка приїхала за 7 хв. Людину врятували. Ще перекинулись з хлопцем декількома фразами. Каже волонтер, проходив курси першої допомоги, везе йому на таке. Якось пологи приймав в метро в Київі, а я навіть не спитав, як його звати", - йдеться в дописі.

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